RKC Waalwijk toont karakter tegen Heracles en pakt in extremis eerste punt buitenshuis

RKC Waalwijk blijft hekkensluiter in de Eredivisie, ondanks het verdienstelijke 2-2 gelijkspel op bezoek bij Heracles Almelo. De ploeg van trainer Henk Fraser staat nog maar één punt achter nummer zeventien Almere City FC, dat kansloos met 3-0 verloor bij Go Ahead Eagles. Heracles gaf de voorsprong in blessuretijd weg en blijft hangen op de dertiende plaats.

Heracles was duidelijk de bovenliggende partij in de beginfase en die dominantie werd na een halfuur spelen beloond met de voorsprong. Doelman Joey Kesting was kansloos op de harde kopbal van Luka Kulenovic. Er volgde direct een check bij de VAR vanwege vermeend buitenspel van de aanvaller, maar de 1-0 voor Heracles werd niet geschrapt door de arbitrage.

De Heraclieden bleven oppermachtig in het restant van de eerste helft en hadden pech toen een kopbal op de lat belandde. RKC mocht blij zijn met de minieme achterstand halverwege. Het gaf Fraser de gelegenheid om zijn ploeg beter neer te zetten en zijn spelers op te peppen voor de tweede helft. De bezoekers kwamen in ieder geval beter voor de dag in de beginfase na rust.

RKC poetste de achterstand zelfs weg na 57 minuten. Richard van der Venne zag een knal van twintig meter afstand in de bovenhoek verdwijnen: 1-1. Erwin van de Looi wisselde kort daarna driemaal bij Heracles en wilde met het inbrengen van onder meer Jizz Hornkamp de stootkracht van zijn ploeg vergroten. Heracles drong aan en RKC moest steeds verder achteruit.

Een kleine tien minuten voor het einde herstelde Heracles de voorsprong. Er werd hands geconstateerd in de zestien van RKC, waarna de ingevallen Hornkamp vanaf elf meter de 2-1 tegen de touwen schoot. Opluchting bij de aanhang in het Erve Asito, in de wetenschap dat een belangrijke overwinning in aantocht was voor Heracles. Daar kon in blessuretijd echter een flinke streep door.

RKC, met invallers Mohamed Ihattaren en Michiel Kramer, trok de stand in de derde minuut van de blessuretijd gelijk. Aanvalsleider Oskar Zawada tikte van dichtbij binnen, waardoor het eerste punt van RKC in een uitwedstrijd dit seizoen dan eindelijk een feit is. Aan de andere kant is er dus teleurstelling bij Heracles vanwege het weggeven van een belangrijke overwinning.