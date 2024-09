RKC Waalwijk blijft puntloos onderaan staan in de Eredivisie na nieuwe nederlaag

Sparta Rotterdam heeft zaterdagavond uitstekende zaken gedaan in de Eredivisie. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk won met 1-2 van RKC Waalwijk dankzij treffers van Mohamed Nassoh en Camiel Neghli. Richonell Margaret bracht de spanning nog wel terug in de wedstrijd, maar een resultaat zat er niet in voor de nog altijd puntloze thuisploeg.

Het eerste deel van de wedstrijd was bepaald niet om over naar huis te schrijven. Beide ploegen creëerden weinig en speelden slordig. Meermaals werden schotkansen om zeep geholpen met pogingen die het Mandemakers Stadion uitvlogen.

Sparta bleek bijzonder effectief, daar de Rotterdammers hun eerste echt grote kans direct wisten te benutten. Sparta had slechts twee snelle passes nodig om aan de rechterkant van het veld veel ruimte te creëren. Neghli was vertrokken, keek op en gaf de bal voor het doel. Hij bereikte uiteindelijk Nassoh, die keihard raak schoot in de korte hoek: 0-1.

Het was voor het jeugdproduct van PSV zijn eerste treffer in dienst van Sparta. De bezoekers dachten voor het einde van de eerste helft ook aan de 0-2. Uit een hoekschop kwam de bal perfect terecht voor de linker van Neghli. Hij heeft dit seizoen al laten zien over een uitstekende traptechniek te beschikken, maar ditmaal had RKC-goalie Jeroen Houwen een antwoord op het schot.

RKC kwam na rust beter in de wedstrijd en stichtte dan ook het nodig gevaar. Zo was Danilho Cleonise het eindstation van een fraaie aanval, die net niets opleverde omdat de aanval zijn schot geblokt zag worden. Vlak nadat Tim van de Loo een reuzenkans liet liggen door recht op Sparta-goalie Nick Olij te schieten, was het aan de andere kant wel raak. Nassoh speelde af op Neghli, die voor de neus van de Sparta-supporters via de onderkant van de lat raak schoot: 0-2.

De uitstekend ingevallen Margaret bracht de spanning helemaal terug in de wedstrijd. Cleonise gaf met de hak prachtig mee aan Godfried Roemeratoe, wiens scherpe voorzet bij de tweede paal werd binnengelopen door Margaret. Oskar Zawada had daarna eigenlijk ook voor de 2-2 moeten zorgen, ware het niet dat hij een reuzenkans liet liggen.

Een klein kwartier voor tijd kreeg Metinho vrijwel direct na zijn invalbeurt een prima mogelijkheid. De Spartaan bevond zich op randje zestien toen hij de bal in zijn voeten kreeg en schoot teleurstellend over. Zodoende bleef de spanning aanwezig in het stadion en zette RKC alles op alles. De Waalwijkers verdienden het misschien wel, maar bleven onder toeziend oog van kersvers aanwinst Mohamed Ihattaren puntloos.