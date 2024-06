Terugkeer van Jeroen Zoet bij FC Groningen lijkt onwaarschijnlijk: ‘Wij zijn geen Real Madrid’

Jeroen Zoet gaat zijn aflopende contract bij Spezia niet verlengen, zo meldde journalist Sander Berends namens ELF Voetbal donderdag. De 33-jarige doelman uit Veendam kan daardoor gaan en staan waar hij wil. FC Groningen gooide een lijntje uit richting Zoet, maar van wederzijdse interesse is voorlopig geen sprake.

De elfvoudig international van het Nederlands elftal geniet belangstelling van een andere club uit de Serie B, maar kan ook tekenen in Duitsland. Verder kan Zoet terugkeren in de Eredivisie. “Alles wijst erop dat de 33-jarige doelman voor FC Groningen gaat tekenen”, zei Berends donderdag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Vorige week meldde Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad dat de promovendus heeft geïnformeerd naar de diensten van Zoet. De volgende stap leek gezet, daar Zoet bij Spezia heeft aangegeven zijn aflopende contract niet te verlengen. De goalie kon nog twee jaar blijven in Stadio Alberto Picco.

Nu meldt Elfrink dat de komst van Zoet zeer onwaarschijnlijk is geworden. "Geen sprake van een terugkeer van Jeroen Zoet bij FC Groningen, voorlopig althans. Op dit moment wordt die route niet bewandeld en tast het management van de voormalig PSV-doelman eerst andere paden af. Hij gaat wel weg bij Spezia", aldus de PSV-watcher.

Volgens technisch manager Art Langeler is de komst van Zoet nu verre van concreet. "Ik heb met hem afgesproken dat als er iets verandert in zijn situatie bij Spezia en FC Groningen voor hem interessant kan worden, hij dat laat weten. Maar dat is recentelijk niet gebeurd."

Groningen werd bovendien in verband gebracht met de komst van RKC-doelman Etienne Vaessen. "In het ene geval hopen we op een jonge keeper die bij FC Groningen kan doorgroeien en daarnaast hebben we ook een lijntje uitgelegd bij een wat ervaren keeper", aldus Langeler, die de komst van beide doelmannen uitsluit. "We zijn geen Real Madrid, hè. Vaessen is voor ons heel interessant, maar we hebben meer opties."

Keepersgilde Groningen

Groningen heeft met Hidde Jurjus (30) reeds een ervaren doelman onder contract staan. De 21-jarige reservedoelman Dirk Baron loopt deze zomer uit zijn contract, terwijl Jasper Meijster (19) nog één seizoen vastligt.

Groningen heeft met Frank van Mosselveld een nieuwe algemeen directeur die Vaessen goed kent uit hun gezamenlijke tijd bij RKC. De Bredanaar, die eerder werd gelinkt aan Feyenoord en PSV, zou het niet meer zien zitten om tweede keeper te worden bij een topclub. In zijn geboortestad en Groningen kan hij voor meerdere jaren tekenen.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties