Rik Elfrink komt met update over contractsituatie PSV-speler

Rik Elfrink laat weten dat Ricardo Pepi een nieuw contract gaat tekenen tot de zomer van 2030. De deal tussen PSV en de Amerikaanse spits zou voor negentig procent rond zijn. Pepi lijkt daarmee de Eindhovenaren trouw te blijven, ondanks de interesse van verschillende clubs.

Het huidige contract van de Amerikaans international loopt nog door tot medio 2028 en PSV wil dat contract openbreken en met twee jaar te verlengen. Zodoende zou Pepi tot 2030 verbonden blijven aan een dienstverband in het Philips Stadion.

Het aanblijven van Pepi zou voor PSV behoorlijk goed nieuws betekenen. Ondanks de relatief beperkte speeltijd - door de aanwezigheid van Luuk de Jong - scoorde de aanvaller in 23 optredens al 14 keer.

Met tien Eredivisie-treffers is hij halverwege de competitie gedeeld topscorer. "Stewart gelooft voor de volle honderd procent in het potentieel van Pepi en ziet in hem op termijn de eerste spits van PSV", liet Elfrink eerder al weten.

Daarmee heeft de aanvalsleider ook de interesse gewekt van enkele Europese topclubs. "Ondanks enkele biedingen van rond de twintig miljoen euro overweegt PSV op dit moment geen verkoop", besluit de clubwatcher.

Ook concurrent Luuk de Jong is in onderhandeling met PSV over een nieuw contract. De huidige verbintenis van de aanvoerder loopt aankomende zomer af.

Een deal tussen Pepi en PSV is op het moment minder ver weg dan een overeenkomst tussen De Jong en de landskampioen. Desondanks wordt een snelle beslissing vanuit het kamp van de Eindhovense captain niet uitgesloten.