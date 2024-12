Rijnsburgse Boys geeft duidelijkheid over speellocatie van bekerduel met Feyenoord

Het bekerduel tussen Rijnsburgse Boys en Feyenoord wordt ‘gewoon’ gespeeld op Sportpark Middelmors. Dat bevestigt Koos van Rossum, de voorzitter van de ploeg uit de Tweede Divisie, op de website van de club. De afgelopen dagen gingen er geruchten dat de wedstrijd mogelijk afgewerkt zou worden in het stadion van ADO Den Haag.

Sportpark Middelmors biedt plaats aan zo’n 6100 toeschouwers, maar de vraag naar kaarten is veel groter. Ook was niet duidelijk of de locatie aan de veiligheidseisen van de KNVB kon voldoen. Het stadion van ADO Den Haag werd daarom geopperd als mogelijk alternatief, maar die plannen kunnen de prullenbak in.

Het bestuur van Rijnsburgse Boys is ‘unaniem van mening’ dat het duel met Feyenoord op Sportpark Middelmors gespeeld kan worden. “Op vrijdag 27 december zit een delegatie van het bestuur om de tafel met vertegenwoordigers van gemeente, politie en Feyenoord om dit duidelijk te maken”, valt er te lezen op de website.

De knoop werd maandagavond doorgehakt tijdens een bijeenkomst van het bestuur. “Wij zijn ervan overtuigd dat we de bekerwedstrijd tegen Feyenoord prima op ons eigen sportpark kunnen spelen en gaan er alles aan doen om er een voetbalfeest van te maken”, aldus Van Rossum. “Ook in het verleden hebben we laten zien dat wedstrijden tegen topploegen prima op Middelmors kunnen worden gespeeld.”

Rijnsburgse Boys ontving PSV in 2012 in de achtste finale van het bekertoernooi en in 2016 was Feyenoord te gast op Sportpark Middelmors voor een oefenwedstrijd. Ook Ajax kwam al eens op bezoek.

Het duel tussen Rijnsburgse Boys en Feyenoord staat op woensdag 15 januari op het programma. De aftrap is om 21.00 uur. De Rotterdammers hervatten de Eredivisie het weekend daarvoor met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.