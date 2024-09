Rick Karsdorp moet voorlopig nog wachten op officieel debuut bij PSV

Trainer Peter Bosz kan bij PSV voorlopig nog geen beroep doen op zijn nieuwe aanwinst Rick Karsdorp. De oefenmeester wi de 29-jarige rechtsback voorzichtig brengen. Over een andere aankoop, Adama Nagalo, had hij wel positief nieuws.

“Karsdorp komt van ver”, zegt Bosz vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het duel met NEC. “Rick heeft in april zijn laatste wedstrijd gespeeld en zal er tegen NEC en Juventus nog niet bij kunnen zijn. We bouwen hem voorzichtig op.”

Bosz kan tegen de Nijmegenaren ook niet beschikken over Hirving Lozano, die ontbreekt vanwege een spierblessure.

“Dat gebeurde afgelopen week, op een heel gek moment tijdens een oefenwedstrijd. Hij liep gewoon en had ineens een blessure, zonder enige aanleiding. Heel vreemd”, legt de trainer van PSV uit.

Bosz kent ook veel twijfelgevallen, zoals onder meer Jerdy Schouten en Noa Lang. Van beiden is het nog maar de vraag of zij vanaf het eerste fluitsignaal kunnen starten. Joey Veerman kan dat wel. De Oranje-international was geblesseerd tijdens de interlandbreak, maar inmiddels weer fit.



Nagalo

Een opsteker voor Bosz is dat hij een beroep kan doen op Nagalo. De Burkinees heeft zijn werkvergunning eindelijk binnen. “Adamo was bij zijn vorige club al wedstrijdfit en heeft daar ook minuten gemaakt. Daardoor denken we dat hij snel inzetbaar is.”