Riccardo Calafiori bereikt akkoord en nadert transfer naar Arsenal, dat nog niet aan vraagprijs Bologna voldoet

Arsenal heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Riccardo Calafiori, zo meldt onder meer Fabrizio Romano. The Gunners moeten nog wel tot een akkoord zien te komen met Bologna, waar de centrumverdediger nog tot medio 2027 vastligt.

Helemaal zeker is de overstap van de 22-jarige Calafiori naar Londen dus nog niet. Arsenal voldoet voorlopig niet aan de vraagprijs van Bologna, dat vasthoudt aan een transfersom van vijftig miljoen euro.

Daarnaast ligt de deal enigszins gecompliceerd door het doorverkooppercentage dat FC Basel heeft bedongen. De Zwitserse topclub verkocht Calafiori in de zomer van 2023 voor zo'n vier miljoen euro aan Bologna, waar hij zich ontwikkelde tot een van de betere Serie A-verdedigers.

Dat is uitstekend nieuws voor Basel, dat recht heeft op liefst vijftig procent van het verkoopbedrag boven die vier miljoen. Voor Basel lonkt derhalve een prachtig bedrag. Bologna wil de 'schade' beperken en houdt derhalve vast aan de vraagprijs van vijftig miljoen.

Arsenal komt met zijn laatste bod in de buurt, maar het is nog niet voldoende voor i Rossoblù om de Italiaans international te laten gaan. Tuttosport schrijft dat Bologna overstag kan gaan als Arsenal bonussen toevoegt aan zijn laatste bod.

Als de deal rondkomt, tekent Calafiori een vijfjarig contract in het Emirates Stadium, tegen een vergoeding van vier miljoen euro netto per seizoen.

Calafiori was op het EK één van de weinige lichtpuntjes bij het nationale team van Italië, dat in de achtste finale kansloos ten onder ging tegen Zwitserland (2-0). Met een imposante rush zorgde hij ervoor dat Mattia Zaccagni kon scoren in de laatste groepswedstrijd tegen Kroatië, waarmee Italië zich überhaupt plaatste voor de knock-outfase.

Bij stuntploeg Bologna vormde Calafiori afgelopen seizoen het centrum van de verdediging met Sam Beukema of de momenteel geblesseerde Jhon Lucumi. Het lijkt niet bij het vertrek van Calafiori te blijven, daar ook onder meer Joshua Zirkzee hevig wordt gelinkt aan vertrek uit Stadio Renato Dall'Ara.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!