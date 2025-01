Rentree Sven Botman aanstaande: verdediger voor het eerst sinds maart weer aan de aftrap

Sven Botman verschijnt voor het eerst sinds maart 2024 weer aan de aftrap bij Newcastle United voor de ontmoeting tegen Tottenham Hotspur. De verdediger stond tien maanden aan de kant na een operatie aan zijn knie. Micky van de Ven ontbreekt door een hamstringblessure nog steeds bij Spurs.

Botman speelde zijn laatste wedstrijd op 16 maart, toen Newcastle in de kwartfinale van de FA Cup verloor van Manchester City. De centrumverdediger onderging daarna een knieoperatie en begon aan een langdurig revalidatietraject.

In november sloot hij weer aan bij de groepstraining van The Magpies. Botman deed ondertussen al wat wedstrijdritme op bij het tweede elftal. Nu staat de Nederlander dus voor zijn rentree in het eerste elftal.

Bij tegenstander Tottenham ontbreekt landgenoot Micky van de Ven. De international staat al een tijdje langs de kant met een hamstringblessure. De ploeg van Ange Postecoglou kampt met nog meer afwezigen en een griepepidemie.

Zo ontbreken Cristian Romero, Destiny Udogie, Ben Davies, Guglielmo Vicario, Micky van de Ven en Richarlison met blessures, terwijl Rodrigo Bentancur ontbreekt wegens een schorsing.

De zieken lijken volgens Postecoglou mee te vallen. “We misten wat spelers tijdens onze trainingen deze week door ziekte, maar we zijn in orde voor zaterdag.”