René van der Kooij, succestrainer van Hercules, gaat aan de slag bij Keuken Kampioen Divisie-club

René van der Kooij is de nieuwe assistent-trainer van Telstar. Hij gaat die functie combineren met zijn hoofdtrainerschap bij Rijnsburgse Boys. Van der Kooij is in Velsen-Zuid de vervanger van Gertjan Tamerus, die zijn taken als assistent-trainer van Telstar niet goed meer kon combineren met zijn rol als hoofdtrainer bij Koninklijke HFC.

De 44-jarige Tamerus is al sinds 2018 hoofdtrainer van Koninklijke HFC, de huidige nummer negen van de Tweede Divisie. Dit seizoen combineerde hij dat met zijn rol als assistent-trainer van Anthony Correia bij Telstar.

Nu heeft Tamerus aangegeven dat dat niet meer met elkaar te combineren is, waardoor hij per direct vertrekt bij de nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie. Van der Kooij is vanaf 15 januari en tot het einde van dit seizoen zijn opvolger, meldt Telstar via de officiële kanalen.

Van der Kooij is ook de hoofdtrainer van Rijnsburgse Boys, dat tweede staat in de Tweede Divisie. Daarnaast is de club ook nog steeds actief in de TOTO KNVB Beker: over anderhalve week komt Feyenoord op bezoek in de achtste finales.

“Bij eventuele conflicterende verplichtingen krijgt zijn hoofdtrainerschap bij Rijnsburgse Boys voorrang”, meldt Telstar. “Wij heten René van harte welkom bij de Witte Leeuwen en kijken uit naar een succesvolle samenwerking!”

Bekerstunt

Van der Kooij was vorig seizoen trainer van USV Hercules, dat voor een enorme bekerstunt zorgde door Ajax uit te schakelen met 3-2. Een ronde later, in de achtste finales, werd Hercules na verlenging nipt uitgeschakeld door SC Cambuur (3-4).

Dit seizoen staat Van der Kooij dus aan het roer bij Rijnsburgse Boys, en ook daar gaat het uitstekend in de beker. Roda JC (3-1) en FC Volendam (2-0) werden al uitgeschakeld, en op 15 januari wacht dus Feyenoord.