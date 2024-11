René van der Gijp zag iets heel vreemds in Studio Voetbal: 'Waarom doet die man dat?'

René van der Gijp keek afgelopen zondag met enige verbazing naar Studio Voetbal. De bekende voetbalanalist zag Guus Hiddink aanschuiven, maar hoorde niets zinnigs over voetbal uit de mond van de voormalig coach van onder meer PSV, Real Madrid en het Nederlands elftal.

''Je kunt ook net als Hiddink doen. Douchen, wat leuks aantrekken, je pak of je trui en je stropdas om. En niks zeggen. Gewoon helemaal niets zeggen'', uit Van der Gijp zijn verbazing in de podcast KJEG van deze week.

''Dan weet je zeker dat je zowel bij Ajax, PSV en Feyenoord altijd in het spelershome terecht kan. Ze gaan je op je rug kloppen. Ik zit er naar te kijken Rob (Jansen, red.)... Waarom doet die man dat?''

''Ik heb geen idee waarom Guus dat doet. Terwijl hij wel degelijk een mening heeft, als je één op één met hem praat'', moet Jansen het antwoord schuldig blijven. ''Nee joh, die heeft helemaal geen mening. Ja, als je één op één met hem praat'', is Van der Gijp nog steeds niet onder de indruk van het analistenwerk van Hiddink.

''Hij zei dat Ajax het goed doet, zeker gezien waar ze vandaan komen. Dan denk ik: Ja. Er is geen speld tussen te krijgen'', voegt Gijp daaraan toe, om vervolgens zijn waardering voor Rafael van der Vaart uit te spreken. ''Ik vind hem leuk, die doet het goed.''

''Is Hiddink niet gewoon, wat je ook in het buitenland hebt. Een categorie van ex-spelers en ex-trainers die een status hebben dat ze alleen maar aanwezig hoeven te zijn. Ik erger me er niet aan, want ik weet vantevoren al dat Hiddink niks gaat zeggen. Maar hij zit me niet in de weg, hij is nog steeds Guus Hiddink'', aldus Michel van Egmond. ''Ik vind het erger als daar een B-artiest zit die niks zegt.''

''Ik vind het erg als daar journalisten zijn die teveel praten'', werpt Jansen tot slot op. ''Ik vind dat vreselijk, ik kan dat niet aanhoren. Die Jeroen Stekelenburg zit te praten alsof hij een almachtige is aan die tafel.''