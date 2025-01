René van der Gijp: 'Welke gek doet dat nou? Dan ben je toch niet goed bij je hoofd?'

Robin van Persie baarde afgelopen week opzien door vlak voor tijd een keeperswissel door te voeren in het TOTO KNVB Bekerduel tussen Quick Boys en sc Heerenveen (3-2 na verlenging). Mickey van der Hart werd vervangen door Andries Noppert, maar met laatstgenoemde onder de lat ging het helemaal mis.

Het stond 1-2 voor Heerenveen toen Noppert inviel. De keeper veroorzaakte echter eerst een strafschop (2-2), en ging in de verlenging bij de 3-2 ook niet vrijuit.

Na afloop van de wedstrijd verklaarde Van Persie de tactische keeperswissel: hij verwachtte dat Quick Boys in de slotfase veel voorzetten zou geven, en koos er daardoor voor een lange keeper onder de lat te zetten.

Maandag, in de eerste aflevering van Vandaag Inside in 2025, blikt men terug op de keuze van Van Persie. “Hij moet zich niet langer verbergen achter zijn geniale tactische vondsten”, vindt Johan Derksen.

“Want hij heeft persoonlijk helemaal verloren van Quick Boys. Er was niks aan de hand. Hij heeft natuurlijk twee slechte keepers, en dat is lastig. Want wie je er ook inzet, het is allebei niks. Maar hij moet echt een coach en een mentor hebben, die tegen hem zegt: Niet doen.”

René van der Gijp snapt ook niet dat Van Persie ervoor koos om Noppert het veld in te brengen. “Noppert… Bij elke corner blijft hij staan! Hij gaat niet op die lange bal. Hij rijdt al z’n hele leven in een cabriolet, want in een normale auto kan hij niet zitten. Maar als er een corner komt, blijft hij op de lijn staan. Hij blijft altijd op de lijn staan”, aldus de analist.

“Hij moet niet eigenwijs blijven roepen dat dit zijn visie is en hij daarachter blijft staan”, gaat Derksen vervolgens weer verder. “Want hij is een beginnende trainer en maakt beginnersfouten. Alleen hij heeft behoefte aan een wijze man naast zich.”

Tot slot vraagt Van der Gijp zich nog een keer hardop af: “Welke gek gaat nou in de laatste tien minuten zijn keeper wisselen? Dan ben je toch niet goed bij je hoofd?”