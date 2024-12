René van der Gijp verbijsterd: 'Waarom zeggen die drie dat bij Ajax niet tegen Farioli?'

René van der Gijp snapt niet dat de spelers van Ajax klakkeloos akkoord gaan met het wisselbeleid van Francesco Farioli. Volgens de analist zouden ervaren spelers als Davy Klaassen op de deur van de trainer moeten kloppen om het vele gewissel van de Italiaan aan de kaak te stellen.

''Een trainer past zich toch volledig aan aan zijn spelersgroep?'', vraagt Van der Gijp zich vrijdag af in Vandaag Inside. De voormalig voetballer concludeert daarna dat trainers als Guus Hiddink en Hans Kraay senior bij PSV altijd luisterden naar de wensen van de spelersgroep.

''Ik snap wérkelijk niet dat een Klaassen, een Weghorst en een Henderson niet naar die Farioli toegaan en zeggen: 'Luister, we zijn dat gewissel van jou een beetje zat. Dat moet klaar zijn'. Hoe simpel kan het zijn, Johan?'', wordt Johan Derksen in de discussie betrokken.

''Er zijn geen personalities meer in de voetballerij'', verzucht Derksen direct. ''George Knobel, de oude bondscoach, was mijn trainer bij MVV. En Willy Brokamp en ik hadden niet zo'n goede conditie.''

''Brokamp zei altijd tegen Knobel: 'Derksen en ik doen geen warming-up. Want dan zijn we vóór de wedstrijd al total loss.' Knobel zei dan heel verstandig: 'Blijven jullie maar zitten''', graaft Derksen verder in zijn herinnering.

Van der Gijp neemt vervolgens zijn eigen loopbaan onder de loep. ''Bij PSV moesten we van Kraay senior altijd uitlopen in het bos, dat ging nergens over. Ruud Gullit vroeg op een gegeven moment of we niet gewoon mochten uitlopen op het trainingsveld.''

Kraay senior stemde in met het verzoek van Gullit, en Van der Gijp snapt wel waarom. ''Die wilde maar één ding: dat Ruud zich prettig voelde.''