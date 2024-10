René van der Gijp twijfelt hardop over veelal bewierookte speler van Ajax

René van der Gijp vraagt zich hardop af of Brian Brobbey het in zich heeft om ‘een zekerheidje’ te worden als spits van Ajax en het Nederlands elftal. De 22-jarige aanvaller had de Amsterdammers donderdagavond tegen Slavia Praag (1-1) een grote dienst kunnen bewijzen door de 0-2 te maken, maar faalde alleen voor de keeper.

Brobbey kreeg nog voor rust de uitgelezen mogelijkheid om Ajax op 0-2 te zetten. De fysiek sterke spits zette zijn directe tegenstander weg, bleek vervolgens een stuk sneller te zijn, maar tikte de bal op onrustige wijze naast het doel.

In Vandaag Inside begint Van der Gijp donderdagavond over Brobbey. “Daar heb ik het vaak met Wim Kieft over: wordt iemand die gewoon heel moeilijk kansen afmaakt ooit een zekerheidje? Op een gegeven moment zie je hem op het doel aflopen en dan denk je al: dit gaat niet werken.”

Van der Gijp licht nog een kans uit die Brobbey al eerder in het duel kreeg. “Bij dat schot vanaf de zijkant zie je dat hij er kracht in wil gooien, maar dat moet je niet doen joh! De meeste spelers tikken die bal gewoon.”

“Aan Brobbey zie je dat hij die bal er keihard in wil schieten, maar daar schoot hij half overheen”, aldus Gijp, die sowieso niet heeft genoten van de wedstrijd tussen Slavia en Ajax. “Ik vond het vreselijk.”

Volgens Van der Gijp was het ‘niet om aan te gluren’. “Zij waren ook slecht. Slavia heeft alles ingeleverd.” Johan Derksen haakt in. “Die spits, die grote gozer, die kon er echt helemaal niets van!”

Derksen heeft zich ook kapot geërgerd aan commentator Sierd de Vos, die donderdag meermaals de mist in ging. “Dat schijnt dan de populairste commentator te zijn... Nederland is helemaal de weg kwijt, op alle vlakken!”