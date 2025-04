René van der Gijp over Wouter Goes: 'Als kind wilde hij Cristiano Ronaldo worden, maar...'

René van der Gijp begrijpt niets van alle commotie rondom AZ-verdediger Wouter Goes. Dat zegt de spraakmakende televisiepersoonlijkheid in Vandaag Inside. Van der Gijp vindt het onbegrijpelijk dat een centrale verdediger zoveel aandacht krijgt.

De twintigjarige Goes was de gebeten hond na afloop van de verloren TOTO KNVB Beker-finale tegen Go Ahead Eagles. De verdediger van AZ viel voornamelijk in negatieve zin op vanwege zijn gedrag richting spelers van de club uit Deventer.

Van der Gijp vindt het opvallend dat een ‘mandekker’ zoveel aandacht krijgt. “Kom op, hé. Als je kind gaat voetballen hoop je dat ze twee dingen niet worden: keeper en mandekker. Dat wil je niet.”

Aan de andere kant moet Gijp wel lachen om de AZ’er. “Als kind wilde Wouter Goes natuurlijk ook Cristiano Ronaldo worden, maar hij kon er niet zoveel van. Toen hebben ze hem eerst nog even rechtsback gezet, hoewel de positie van rechtsback tegenwoordig vrij sexy is in het voetbal.”

Van der Gijp heeft weinig begrip voor de actie van Victor Edvardsen, die zich donderdag excuseerde voor het spandoek dat hij heeft laten zien tijdens de huldiging van Go Ahead. “Dat moet je niet doen joh. Daar moet je niet aan beginnen.”

“Wouter Goes, kom op jongens. Laat lekker lopen”, gaat Van der Gijp verder. “Heb het gewoon over die keeper van Go Ahead die het hartstikke leuk deed, of die jongen die die strafschop erin schoot. Maar toch niet over Wouter Goes? Een mandekker...”

Goes kreeg donderdagavond tegen NAC Breda (1-1) rust van trainer Maarten Martens. Tijdens het warmlopen werd de jeugdinternational luidkeels toegezongen door de supporters van AZ.