René van der Gijp: ‘Je bent natuurlijk gewoon een rare dwaas als je dat doet’

Cristiano Ronaldo maakte zaterdagavond tegen Polen (1-3 overwinning) alweer zijn 133ste interlanddoelpunt. Dit vierde de Portugese ster wel op een verbazingwekkende manier, volgens René van der Gijp bij Vandaag Inside.

Portugal kwam na 37 minuten te hebben gespeeld op een 0-2 voorsprong. De doelpuntenmaker was Ronaldo, maar het doelpunt kwam toch vooral tot stand door een schitterende actie van Rafael Leão.

De aanvaller van AC Milan begon zijn actie op eigen helft en zag zijn schot uiteindelijk op de paal belanden. Ronaldo kon de rebound simpel binnen schieten. Na het doelpunt besloot Ronaldo niet om zijn teamgenoot te bedenken, maar in plaats daarvan rende hij naar de cornervlag om zijn gebruikelijke celebration uit te voeren.

Van der Gijp ziet niemand anders dit doen. “Wat een actie van die jongen. Iedere andere voetballer loopt naar die jongen toe. Dat is het verschil tussen Messi en Ronaldo. Messi loopt gewoon naar die jongen toe en zegt ‘wat een actie man’, maar Ronaldo is in de war van zichzelf.”

“Van Basten zei dat het oncollegiaal was, maar je bent natuurlijk gewoon een rare dwaas als je dat doet”, aldus Van der Gijp. “Dat is dan waarom we allemaal toch voor Messi kiezen op een gegeven moment. Die is daar toch wel een beetje normaler in.”

Marco van Basten liet te gast in Rondo maandagavond al blijken zich te hebben gestoord aan Ronaldo. “Hij loopt bijna het veld af. Dat vind ik niet kunnen, dit is totaal niet collegiaal. Dit kan toch niet? Ik vind dit niet kunnen.”

Dinsdagavond speelde Portugal ook zijn tweede wedstrijd in de Nations League. Ditmaal tegen Schotland. De Portugezen kwamen deze wedstrijd niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Ronaldo speelde de hele wedstrijd mee, maar kon zijn land dit keer niet helpen met een treffer.