René van der Gijp keihard voor analist: 'Als ik hem zie, gooi ik een stuk brood naar m'n tv'

René van der Gijp is geen fan van een aantal ESPN-analisten. Dat vertelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Als hij op tv komt, gooi ik er een stuk brood naartoe”, is Van der Gijp duidelijk over Kees Kwakman.

Van der Gijp begint nog met lovende teksten richting Wim Kieft, die ook aan tafel zit in de podcast. “Ik zeg vaak: op zich is het ook wel lekker. Een cv. Jouw cv”, aldus Gijp.

“Je hebt met Cruijff gevoetbald, je hebt met Wim Jansen gevoetbald, je hebt met Ruud Krol gevoetbald, je hebt in Italië gevoetbald, je hebt in Frankrijk gevoetbald, je hebt in het Nederlands elftal gevoetbald, je hebt het EK gewonnen, je hebt de Europacup I gewonnen…”, somt hij op.

“Zo’n cv, en er zó goed over kunnen praten…”, lijkt Van der Gijp te willen aangeven dat Kieft een uitstekende analist is. “En dan zit ik in het weekend naar Karim El Ahmadi te luisteren. Rot toch op man.”

El Ahmadi is echter niet de enige ESPN-analist die er niet goed vanaf komt. “Als Kees Kwakman op tv komt, gooi ik er een stuk brood naartoe. Of Ali Boussaboun… Ik gooi gewoon een stuk brood naar m’n tv!”

Kieft was de afgelopen jaren regelmatig op tv te zien als analist, bijvoorbeeld bij Europese wedstrijden. Inmiddels is hij daarmee gestopt.

Enkele weken geleden gaf Van der Gijp bij RTV Rijnmondal aan dat hij twee favoriete voetbalanalisten in Nederland heeft. “Mijn favorieten zijn wel: Wim Kieft en Willem van Hanegem, en die zien we te weinig. Ze hebben allebei nog een column, maar ik mis ze wel op televisie”, zei hij destijds.