René van der Gijp is helemaal klaar met één speler van Ajax: 'Hij kan er echt helemaal niks van!'

René van der Gijp is nog altijd totaal niet onder de indruk van Anton Gaaei, zo laat hij weten in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De rechtsback van Ajax speelde zondag in het met 2-1 verloren duel tegen NAC Breda niet zijn sterkste wedstrijd en dat zag ook Van der Gijp.

Ajax leed zondag zijn eerste Eredivisie-nederlaag van het seizoen. De Amsterdammers hadden het lastig met NAC, dat standhield en een gelijkspel uit het vuur leek te slepen. Toch kreeg Ajax nog een harde tik, want in de blessuretijd kopte Van den Bergh de 2-1 tegen de touwen. Matthew Garbett en Jorrel Hato scoorden eerder in de tweede helft.

Gijp zag hoe Gaaei wederom geen sterke beurt maakte voor Ajax. “Even serieus, die rechtsback kan er echt niks van”, begint de analist. “Die kan er echt helemaal niks van. Die gaf gisteren een paar ballen weg! En het lullige is dat de trainer nog stond te klappen.”

Gaaei leek afgelopen donderdag nog het nodige vertrouwen te tanken, door de beslissende strafschop binnen te schieten in de Europa League-kwalificatie tegen Panathinaikos, maar zag er tegen NAC bij allebei de tegentreffers ongelukkig uit.

Europa League Qualification Jagiellonia Bialystok BIA 2024-08-22T18:45:00.000Z 20:45 Ajax AJX

Wim Kieft reageert lachend op Van der Gijp: “Toch hoorde ik iemand op tv zeggen: ‘Je zal zien dat dit zijn seizoen wordt.’” Echter leek trainer Francesco Farioli na afloop van de nederlaag tegen NAC niet tevreden over zijn rechtsback.

“Bij de laatste goal moet ik het nog even goed bekijken. Ik denk dat Anton Gaaei bij hem had moeten blijven. Maar we praten niet over één speler, we hadden daar als team beter moeten staan om dit te voorkomen”, reageerde de Italiaan op de persconferentie.

Het is niet de eerste keer dat Gaaei de zondebok is bij Ajax. Vorig seizoen werd hij in de wedstrijden tegen Feyenoord (0-4 verlies) en AZ (2-1 verlies) twee keer vroegtijdig naar de kant gehaald vanwege zijn teleurstellende optredens.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!