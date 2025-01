René Hake voert gesprekken om in Engeland aan de slag te gaan als hoofdtrainer

René Hake is in gesprek met West Bromwich Albion om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Dat meldt Fabrizio Romano. De 53-jarige oefenmeester zit sinds zijn vertrek bij Manchester United in november zonder club, maar kan dus in Engeland aan het werk blijven. Hake is een van de drie kandidaten voor de openstaande vacature, zo klinkt het. West Brom staat momenteel op de zesde plaats in de Championship.

De voormalig assistent van the Red Devils beleefde afgelopen seizoen een droomjaar bij Go Ahead Eagles en vertrok in de zomer naar Manchester United om daar als rechterhand van Erik ten Hag aan de slag te gaan. Na veertien wedstrijden moest de Nederlandse manager echter het veld ruimen. Hake en Ruud van Nistelrooij overbrugden de periode totdat Rúben Amorim overkwam van Sporting Portugal, maar moesten toen ook vertrekken.

Bij West Brom kan Hake voor het eerst als hoofdtrainer in het buitenland aan de slag gaan. De coach stond eerder al aan het roer bij onder meer FC Utrecht, SC Cambuur en FC Twente, maar was nog nooit buiten de landsgrenzen actief. Welke twee trainers er nog meer op de shortlist van the Baggies staan is niet bekend.

West Brom stuurde eind december Carlos Corberán na 107 wedstrijden de laan uit. Sindsdien staat Chris Brunt voor de groep, maar dat is slechts op interim-basis. Hake is een van de kandidaten om het stokje definitief over te nemen.

De trainer blikte in december nog terug op zijn tijd bij Manchester United. “Wat écht totaal onvergelijkbaar was (met Nederland, red.): het niveau van de spelers en de intensiteit van de wedstrijden”, viel er te lezen in Voetbal International. “De kwaliteit druipt ervan af. Dat zie je tijdens de oefeningen in de aannames en het maken van keuzes, het passen en trappen en in de handelingssnelheid. En de spelers nemen wat van je aan. Het respect is groot voor de trainers.”

Hake vertelde dat hij als ‘een soort nobody’ binnenkwam bij the Red Devils. “Bijna niemand kende mij. Dan is het altijd even de vraag hoe spelers op je reageren. Maar welke speler het ook was, ik heb de jongens allemaal als heel open en prettig in de omgang ervaren. Je bouwt een band met ze op en als ze merken dat je geen onzin verkondigt, nemen ook zij dingen van je aan.”

“Hoewel het scorebordjournalistiek is, is het wel een feit dat we te weinig hebben gewonnen. Het is gewoon heel zuur. Ik denk ook oprecht dat als we langer de kans hadden gekregen, het ons gelukt was. Kampioen worden is nooit de doelstelling geweest, de Champions League halen wel. Ik denk dat dit nog steeds zou moeten kunnen lukken”, aldus Hake.