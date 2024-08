Remko Pasveer stopt zelf 5 strafschoppen maar geeft teamgenoot de credits

Remko Pasveer was donderdagavond de grote held bij Ajax. Na een 0-1 nederlaag in reguliere speeltijd en een doelpuntloze verlenging wist de doelman liefst vijf van de zeventien penalty’s van Panathinaikos te keren. Toch geeft Pasveer de credits aan een ploeggenoot.

Na een zenuwslopende penaltyreeks en onder meer twee gemiste strafschoppen van Brian Brobbey wist Ajax zich donderdagavond te plaatsen voor de play-offs om een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Zelf wist de keeper vijf penalty’s van de Grieken te keren en hij was daarmee hoofdverantwoordelijke voor het verslaan van Panathinaikos. Toch benoemt Pasveer na afloop voor de camera van Ziggo Sport Anton Gaaei, die de winnende strafschop benutte.

“Dit is top”, vertelt Pasveer. “Zeventien penalty’s. Het was ook niet zo dat ik zelf niks stopte. Maar iedere keer als zij misten, misten wij ook. Misschien toch de druk...”

“Ik vind het heel mooi voor Gaaei ook, dat hij die winnende binnenschiet. Hij heeft een pittig seizoen gehad en gaat nu rustig achter die bal staan onder hoge druk. Doet hij echt goed.”

“Er was veel sfeer in het stadion en de opluchting is groot. Dat komt vooral door de opbouw van de wedstrijd natuurlijk. Als je nu na negentig minuten had gewonnen en die bal op de paal van Mika Godts bijvoorbeeld was binnengevallen, dan is die ontlading weer anders.”

“Verder vond ik ons vandaag een beetje wisselvallig. We hadden iets eerder moeten doordrukken, iets eerder een goal moeten maken. Maar als team staan we in het algemeen goed. Het is jammer dat hun goal zo laat viel”, aldus de doelman.