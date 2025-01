Remko Pasveer legt direct na Ajax - Galatasaray uit waarom hij en niet Jordan Henderson de aanvoerdersband droeg

Jordan Henderson wilde tijdens Ajax – Galatasaray niet de aanvoerdersband dragen om zo na afloop niet de pers te woord te hoeven staan. Dat vertelt Remko Pasveer, die de band van de Engelsman overnam, na afloop van het duel in gesprek met Ziggo Sport.

De keeper zag hoe Ajax met 2-1 te sterk was voor Galatasaray. Hij is te spreken over het veldspel dat de Amsterdammers lieten zien. “Of effectief het sleutelwoord was vanavond? Ik denk het wel. Ik denk dat we er in de eerste helft een paar keer voetballend heel goed onderuit kwamen. We maken twee goede goals en geven niet heel veel weg.”

Al snel wordt Pasveer gevraagd naar de situatie rond Henderson, die Ajax lijkt te gaan verlaten voor AS Monaco. De doelman legt uit waarom hij de aanvoerdersband droeg in plaats van de middenvelder. “Jordan wilde zich focussen op de wedstrijd en niet op randzaken. Daarom heeft hij gezegd dat ik hem moest dragen.”

Noa Vahle, die Pasveer interviewt, stipt aan dat Henderson na de wedstrijd alleen maar kort voor de camera had hoeven komen. “Daarom is het goed dat hij zich kan focussen op de wedstrijd en ik het van hem overneem. Ik denk dat dat goed is. That’s it”, aldus Pasveer.

Wilde Henderson dan niet de pers te woord staan? “Hij wil niet dat het daar (zijn mogelijke transfer, red.) om draait. Hij wil dat het draait om de wedstrijd”, reageert de keeper. “Ik denk dat dat het belangrijkste was en we dat goed gedaan hebben. Zo zijn we er voor elkaar.”

“Als hij zich er fijn bij voelt om zich zo op de wedstrijd te kunnen richten, dan is dat het beste wat we kunnen doen. Dan ben ik er voor hem. Wat jullie, de media, ervan willen maken, moeten jullie zelf weten. Dit is het gevoel van Jordan en dan heb ik zijn rug. Wanneer het besloten is dat ik de band zou draaien? Net voor de wedstrijd.”