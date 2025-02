Een van de relschoppers rond de play-offwedstrijd FC Utrecht - Go Ahead Eagles in mei 2024 heeft maandag een celstraf van tien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk, opgelegd gekregen. In totaal werden maandag 28 mensen berecht voor de ongeregeldheden.

Het liep vorig jaar, op 26 mei 2024, enorm uit de hand in en rond stadion Galgenwaard. Tijdens de wedstrijd werd door supportersgroepen van beide clubs over en weer met vuurwerk gegooid. Na afloop van de wedstrijd, die door FC Utrecht werd verloren, gingen Utrecht-fans het veld op om bij het Go Ahead-vak te komen.

Ook buiten het stadion waren rellen. Supporters zochten de confrontatie met de politie, die probeerde te verhinderen dat de groeperingen elkaar konden belagen. Politieagenten en omstanders raakten daarbij gewond.

In de rechtbank Midden-Nederland stonden vandaag 28 mensen terecht voor de rellen. Naast de hoogste straf van tien maanden cel, zijn meerdere mannen veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraffen met taakstraffen. Ook krijgen alle veroordeelden een gebiedsverbod van drie jaar voor stadion Galgenwaard en het omliggende gebied.

Volgens de rechtbank staat vast dat de 21 personen betrokken waren bij de rellen en geweld pleegden richting de politie. "De relschoppers gebruikten alles wat los en vast zat om naar de politie te gooien, waaronder stenen, fietsen, zwaar vuurwerk en stalen putdeksels", zo tekent RTV Utrecht op vanuit de rechtbank. "De veroordeelden hebben met hun gedrag een bijdrage geleverd aan een gewelddadige sfeer."