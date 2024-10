Reiziger wijzigt Jong Oranje op 10 plekken: alleen Gjivai Zechiël mag blijven staan

De opstelling van Jong Oranje voor het EK-kwalificatieduel met Jong Zweden is bekend. Ten opzichte van het gewonnen oefenduel met Jong Mexico van afgelopen donderdag voert bondscoach Michael Reiziger liefst tien wijzigingen door: alleen Feyenoord-middenvelder Gjivai Zechiël behoudt zijn plek.

Onder de lat staat Rome-Jayden Owusu-Oduro, die tegen de Mexicanen op de bank zat ten faveure van Robin Roefs. Ook de viermansverdediging wordt volledig omgegooid.

Rechtsachterin staat Devyne Rensch, terwijl Neraysho Kasanwirjo invulling geeft aan de linksbackpositie. Het centrale duo bestaat uit Ryan Flamingo en Rav van den Berg.

Op het middenveld staat Zechiël als nummer 6 op de rechterkant geposteerd. Aan de overzijde staat Kenneth Taylor en nummer 10 Youri Regeer is de meest vooruitgeschoven middenvelder.

Noah Ohio raakt zijn plek in de spits kwijt aan Emanuel Emegha, die vanaf de flanken bediend wordt door Million Manhoef (rechts) en Ruben van Bommel (links).

Nederland is met negen overwinningen uit evenveel wedstrijden al zeker van deelname aan het hoofdtoernooi in Slowakije, maar Zweden (zeventien punten) strijdt nog met Georgië om de tweede plek in Groep C.

Opstelling Jong Oranje: Owusu-Oduro; Rensch, Van den Berg, Flamingo, Kasanwirjo; Zechiël, Regeer, Taylor; Manhoef, Emegha, Van Bommel.