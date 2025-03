Reiziger maakt definitieve selectie Jong Oranje bekend: twee spelers van Ajax, één van Feyenoord en een PSV'er

De KNVB heeft de selectie van Jong Oranje bekendgemaakt. Op de lijst met namen staat één debutant voor de oefeninterlands tegen Italië en Roemenië in maart. Lamare Bogarde van Aston Villa debuteert in de selectie van Michael Reiziger.

Op vrijdag 21 maart gaat Jong Oranje in en tegen Italië verder met de oefencampagne richting het EK 2025 in Slowakije. De wedstrijd tegen de Italianen wordt om 18.15 uur gespeeld in Venetië. Op dinsdag 25 maart om 18.30 uur (Nederlandse tijd) speelt Nederland de tweede uitinterland van maart. In Boekarest is Roemenië de tegenstander.

In 2024 sloot Jong Oranje de EK-kwalificatiecyclus af met een, nog niet eerder vertoonde, tien overwinningen uit tien wedstrijden. Internationaal was dit pas drie keer eerder voorgekomen door een Onder 21 team (Spanje, Portugal en Duitsland).

Voor de EK-loting op 3 december betekende dit een plek in pot 1 en dit resulteerde in een groep met Finland, Denemarken en Oekraïne. Slowakije organiseert het EK 2025 en het toernooi begint op woensdag 11 juni.

De eerste wedstrijd van Jong Oranje is op donderdag 12 juni tegen Finland. Vervolgens is Denemarken de tegenstander op zondag 15 juni en de groepsfase wordt afgesloten met een treffen tegen Oekraïne op woensdag 18 juni. Aan het EK 2025 doen in totaal zestien landen mee en het EK duurt tot en met 28 juni.

Definitieve selectie Jong Oranje

Youri Baas (Ajax), Kian Fitz-Jim (Ajax), Devyne Rensch (AS Roma), Anass Salah-Eddine (AS Roma), Lamare Bogarde (Aston Villa), Ian Maatsen (Aston Villa), Denso Kasius (AZ), Ernest Poku (AZ), Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ), Wouter Goes (AZ), Calvin Raatsie (Excelsior Rotterdam), Thom van Bergen (FC Groningen), Noah Ohio (FC Utrecht), Antoni Milambo (Feyenoord), Myron van Brederode (Fortuna Düsseldorf), Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv), Dirk Proper (N.E.C.), Robin Roefs (N.E.C.), Sontje Hansen (N.E.C.), Ezechiel Banzuzi (OH Leuven), Ryan Flamingo (PSV), Emanuel Emegha (RC Strasbourg Alsace), Gjivai Zechiël (Sparta Rotterdam) en Million Manhoef (Stoke City FC).