Reijnders deed belangrijke concessie om fit bij Nederlands elftal te verschijnen

Tijjani Reijnders is terug in Nederland. Vrijdag sluit hij samen met Serie A-collega Teun Koopmeiners aan bij het Nederlands elftal en werken zij toe naar het oefenduel met IJsland, en het EK in Duitsland.

Het tweetal was er vanwege clubverplichtingen nog niet bij tijdens de klinkende 4-0 zege van het Nederlands elftal tegen Canada. Koopmeiners speelde - en won - met Atalanta de Europa League-finale van Bayer Leverkusen (3-0) en stelde zijn interlandverplichtingen iets uit.

Reijnders zijn absentie had andere redenen: een commerciële trip naar Australië. Liever had de middenvelder die reis niet gemaakt, zo verklapt hij in gesprek met De Telegraaf.

"In eerste instantie dacht ik: is dit serieus? Maar de club hoefde zijn spelers pas op 3 juni af te staan aan de nationale bonden en we moesten gewoon mee", legt de inmiddels achtvoudig international uit.

"Dingen die je niet kunt veranderen, moet je aanvaarden", aldus Reijnders, die de reis verder zonder morren maakte. "Bovendien besef ik dat dit soort reizen in het kader van promotie en de financiën belangrijk zijn voor AC Milan."

De voormalig AZ'er blikt positief terug op zijn verblijf in Australië. "Uiteindelijk was het een prima reis, waarop we mooie dingen hebben meegemaakt. Er kwamen in Perth 56.000 mensen op de wedstrijd tegen AS Roma af. Niet normaal. En wanneer zie je nu koala’s en kangoeroes? Dat heb ik toch weer even meegepakt.”

Reijnders deed in Australië, dat een tijdsverschil van +8 uur kent met Nederland, een belangrijke concessie om zo fit mogelijk in Nederland terug te keren. "Om zo min mogelijk last van de reis te ondervinden, ben ik qua tijd in het Europese ritme gebleven. Daardoor had ik na terugkomst geen last van een jetlag.”

