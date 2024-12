Red Bull Salzburg zet Pepijn Lijnders al na zes maanden op straat

Pepijn Lijnders is niet langer de trainer van Red Bull Salzburg. Dat laat de Oostenrijkse topclub maandag weten via de officiële kanalen. De 41-jarige Nederlander wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten in de competitie.

De clubleiding van RB Salzburg heeft het tot medio 2027 lopende contract van Lijnders maandag beëindigd. Ook assistent-trainer Vitor Matos is ontslagen, zo valt te lezen in het statement op de clubwebsite.

Lijnders wordt geprezen voor het bereiken van de competitiefase van de Champions League. CEO Stephan Reiter en sportief directeur Rouven Schröder zijn echter minder tevreden over de resultaten in de competitie.

RB Salzburg staat op de vijfde plaats in de Oostenrijkse Bundesliga, met liefst tien punten achterstand op koploper Sturm Graz. De clubleiding kiest ervoor om met een nieuwe trainer 2025 in te gaan.

In het persbericht nemen Reiter en Schröder gezamenlijk het woord. “We zijn onlangs begonnen met de analyse van een tot dusver onbevredigend seizoen. Het is duidelijk te zien dat we in veel wedstrijden ver onder onze eigen eisen en doelstellingen hebben gepresteerd.”

“We zijn er dan ook van overtuigd dat ons team een nieuwe impuls nodig heeft, onder een nieuw management, ook al bleven we tot het einde hopen op een ommekeer”, aldus het duo.

RB Salzburg wenst Lijnders veel succes met zijn carrière. “We willen Pep bedanken voor zijn werk. Hij heeft er veel moeite en passie in gestoken.” De club hoopt in de komende weken een vervanger te presenteren.