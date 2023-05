Real Sociedad lijkt gepijnigd te worden door Griezmann maar bereikt CL alsnog

Zondag, 28 mei 2023 om 21:03 • Jonathan van Haaster

Atlético Madrid heeft in het eigen Civitas Metropolitano weten af te rekenen met Real Sociedad. De ploeg van Diego Simeone won met 2-1 dankzij treffers van Antoine Griezmann en Nahuel Molina. Eerstgenoemde leek zijn ploeg veel pijn te doen met een treffer tegen zijn ex-club, maar doordat Villarreal verloor van Rayo Vallecano (2-1) hebben de Basken zich alsnog geplaatst voor de Champions League.

Bijzonderheden

Atlético was de bovenliggende partij en in minuut 36 was het raak. Griezmann sneed naar binnen en haalde met links doeltreffend uit in de verre hoek: 1-0. Kansen werden er voor rust niet meer gecreëerd. Sociedad begon goed aan de tweede helft, maar uit een counteraanval kreeg Sergio Reguilón een goede mogelijkheid. Zijn schot met links werd gekeerd door Álex Remiro. De doelman bracht even later opnieuw redding, dit keer door zijn benen gesloten te houden bij een schot van Griezmann. Sociedad zakte weg in de tweede helft, maar juist in de fase dat het wat meer van zich afbeet werd het 2-0. Griezmann gaf goed in de loop mee aan Molina, die Remiro kansloos liet. Alexander Sørloth maakte er nog wel 2-1 van, maar dichterbij zou het niet meer komen. De Basken konden alsnog juichen toen bleek dat Villarreal verloren had.

?????????????????? ?????

De Fransman breekt de wedstrijd open met een knappe goal: 1-0 ??

En zo doet hij z'n oud-werkgever pijn.. ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiRealSociedad pic.twitter.com/sDw5LvtcLM — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 28, 2023

Molina ? ????????! ??

Atlético weet in de 73ste minuut de voorsprong te verdubbelen waardoor de overwinning dichtbij is: 2-0! ??#ZiggoSport #LaLiga #AtlétiRealSociedad pic.twitter.com/c1sI9EodEk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 28, 2023