Ajax krijgt in de poulefase van de Europa League te maken met Real Sociedad, dat onlangs stuntte met een 1-0 overwinning op de Spaanse koploper FC Barcelona. Wat kan de Amsterdamse club donderdag verwachten van de ploeg van de relatief onbekende trainer Imanol Alguacil? Voetbalzone praat in aanloop naar de Europese kraker in het Baskenland met de Spaanse journalist Mikel Recalde, die Sociedad al jaren op de voet volgt en dus weet waar Ajax op moet letten.

Door Rian Rosendaal

Becker

Recalde zoomt als eerste in op Sheraldo Becker, sinds januari van dit jaar verbonden aan de opponent van Ajax. ''Becker had vorig seizoen een belangrijk aandeel in het veroveren van een ticket voor de Europa League'', is Recalde complimenteus richting de 29-jarige vleugelaanvaller. ''Hij brengt specifieke kwaliteiten met zich mee, zoals snelheid en het zoeken van de ruimte achter de verdediging van de tegenstander. En uitgerekend tegen Barcelona maakte Becker zijn eerste doelpunt van dit seizoen'', wordt terloops verwezen naar het hoogtepunt van dit seizoen voor Sociedad. ''Het probleem voor hem is dat het niveau van de aanvallers van Sociedad erg hoog is, waardoor hij momenteel vooral als invaller fungeert.'' De voormalig buitenspeler van onder meer Ajax, ADO Den Haag en PEC Zwolle staat op 623 speelminuten in LaLiga, verdeeld over dertien wedstrijden.

Oyarzabal

Als Becker speelt, dan moet hij zorgen voor aanvoer richting aanvalsleider Mikel Oyarzabal, die Spanje afgelopen zomer naar de Europese titel schoot. De Sociedad-aanhang adoreert de spits echter om een heel andere reden. ''Oyarzabal is een held omdat hij het winnende doelpunt maakte in de finale van de Copa del Rey (in 2020, red.), die Real na bijna 34 jaar wachten won door Athletic Club in de finale te verslaan.''

''En omdat hij de aanvoerder van Real is. En omdat hij Real trouw is gebleven, ondanks de interesse van diverse topclubs. En omdat hij een levende legende van Real is. Hier, in Baskenland, wordt niet zo veel waarde gehecht aan het Spaanse nationale team, al waren we natuurlijk allemaal heel blij met zijn goal in de EK-finale.'' Recalde benadrukt vervolgens hoe belangrijk de in Eibar geboren Oyarzabal, sinds 2011 verbonden aan de club, is in Sociedad-kringen. ''In San Sebastián willen de kinderen geen Messi of Cristiano Ronaldo zijn, de kinderen willen alleen maar Oyarzabal zijn. Voor ons is hij in alles een ware nummer 10.''

Kubo

''Nou ja, soms, haha'', antwoordt Recalde op de vraag of de 23-jarige vleugelaanvaller Takefusa Kubo nog steeds de 'Japanse Messi' wordt genoemd, zoals in zijn tijd bij Real Madrid. ''Hij is de meest beslissende en tevens de meest onevenwichtige speler van Real. Hij is lichtvoetig en tweebenig en herinnert soms aan Lionel Messi vanwege zijn lichaamsbouw. Maar goed, er is geen echte vergelijking mogelijk'', weet de Sociedad-volger dat eigenlijk geen enkele speler valt te vergelijken met de inmiddels voor Inter Miami actieve balvirtuoos.

Kubo moet er onder meer voor zorgen dat Sociedad aansluiting krijgt met de subtop in LaLiga. Na de 1-0 zege op Barcelona vertrouwt men er in de Reale Arena op dat dat mogelijk is. ''Na een slechte seizoensstart, en na het vertrek van de sleutelspelers Le Normand (Atlético Madrid) en Merino (Arsenal), waarin het moeilijk was om te reorganiseren en competitief te zijn, doen de aanwinsten het steeds beter en maken ze echt deel uit van de selectie. En de verwachtingen zijn hooggespannen. Real heeft een goed team en zou voor de zesde keer op rij een Europees ticket moeten kunnen veroveren, iets wat in de geschiedenis nog niet eerder is gelukt.''

Europa League-droom

Real wil omhoog in LaLiga, maar dat betekent volgens Recalde zeker niet dat de Europa League een ondergeschoven kindje is. ''Dit toernooi winnen is een droom, want de finale wordt gespeeld in Bilbao, de thuisbasis van Real's eeuwige en grootste rivaal Athletic. Afgelopen zondag verloor Real daar overigens nog met 1-0. Maar goed, we moeten niet vergeten dat Real er de afgelopen vier jaar, drie in de Europa League en één in de Champions League, na kwalificatie voor de play-offs niet in is geslaagd om de poulefase te overleven. Dat is de echte realiteit, zelfs als je geen geluk hebt gehad bij de lotingen.''

''Nu zijn ze na een nogal onbegrijpelijke offday in Pilsen in de problemen gekomen en moeten ze Ajax verslaan.'' Sociedad verloor op 7 november met 2-1 van Victoria Plzen, dat kort voor tijd keihard toesloeg en de Spanjaarden in rouw dompelde. Hierdoor staat de teller na vier duels op slechts vier punten voor Sociedad.

Ajax

Ajax dus, dat in totaal zes Europese prijzen veroverde, waar Real er sinds de oprichting in 1909 nog niet in is geslaagd om te triomferen op het Europese toneel. ''Ajax is een historisch team uit Nederland. Een ploeg die net als Real zijn kracht baseert op de jeugdopleiding en echt inzet op de doorstroming van talenten. Het is de eerste keer dat ze San Sebastián bezoeken en het is de wedstrijd waar de fans in de groepsfase het meest naar uitkijken. Ajax zal altijd het team van Johan Cruijff blijven, een club die een eigen speelstijl heeft, die wedstrijden wil domineren, trouw blijft aan de filosofie en altijd spektakel wil bieden.''

Het is nog niet zolang geleden dat er met ontzag over de Amsterdammers werd gesproken. ''Het Ajax dat in 2019 in de halve finale van de Champions League strandde na onder meer de 1-4 winst op van Real Madrid in het Santiago Bernabeú, maakte heel veel indruk op de voetballiefhebbers hier in Spanje. We willen graag dat de grote namen van Europa naar de mooiste stad van Spanje komen, al zijn we een beetje huiverig voor de fanatieke fans van Ajax. Want we hebben zeer slechte ervaringen met Anderlecht, Benfica, FC Zenit en AS Roma. Laten we hopen dat er niets gebeurt en dat we kunnen genieten van een geweldige wedstrijd.''