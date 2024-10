‘Real Madrid zet Ajax-speler op lijstje van drie in zoektocht naar winterse versterking’

Jorrel Hato heeft zich in de kijker gespeeld bij Real Madrid, zo weet het Spaanse MARCA. De Koninklijke zag dit weekend Dani Carvajal uitvallen met een zware kruisbandblessure en wil daarom op zoek naar versterkingen voor de defensie. Daarbij is een lijstje van drie spelers opgesteld.

Carvajal verliet zaterdag in de wedstrijd tegen Villarreal (2-0 zege) in tranen het veld. De 32-jarige rechtervleugelverdediger werkte een bal weg en raakte daarbij Yeremy Pino. Carvajal ging naar de grond en schreeuwde het uit van de pijn, waarna hij per brancard naar de kleedkamer werd gedragen.

Carvajal is niet de eerste verdediger die in de ziekenboeg is beland bij Real Madrid. Ook David Alaba ligt er al tien maanden uit met een gescheurde kruisband. Hij wordt volgende maand weer terug op het veld verwacht. Voor Carvajal zit het seizoen er naar alle waarschijnlijkheid op.

Om de personele problemen achterin op te vangen, is Real Madrid op zoek naar versterkingen. Voor zowel de positie centraal achterin als op rechtsback moet er iemand bijkomen, zo meldt MARCA. De Madrilenen zouden momenteel drie spelers in het vizier hebben.

Eén van die spelers is Hato. De pas achttienjarige linkspoot is nu al een van de sterkhouders bij Ajax en kan rekenen op interesse van diverse Europese topclubs. Ook Arsenal zou de situatie rondom Hato in de gaten houden.

“Hato is een van de sensaties van de afgelopen maanden en hij heeft zich al in het shirt van zijn nationale ploeg gewerkt”, zo zijn ze in Spanje onder de indruk van de jonge verdediger van Ajax. Hij krijgt daarentegen wel te maken met stevige concurrentie.

RB Leipzig-verdediger Castello Lukeba zou namelijk de topfavoriet zijn om de selectie van Real Madrid te versterken. “Scouts hebben hem al meerdere keren bekeken. Naast zijn verdedigende kwaliteiten valt hij op door zijn gemak en besluitvaardigheid met de bal aan zijn voeten”, zo schrijft MARCA. Palmeiras-verdediger Vitor Reis geldt als derde optie.