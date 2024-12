Real Madrid wint mede door fout van Oussama Idrissi eerste editie van Intercontinental Cup

Real Madrid heeft woensdag de eerste editie van de Intercontinental Cup gewonnen. In het Qatarese Lusail was de ploeg van trainer Carlo Ancelotti met 3-0 te sterk voor CF Pachuca, door doelpunten van Kylian Mbappé, Rodrygo en Vinícius Júnior.

Tot vorig jaar werd rond deze tijd van het jaar het WK voor clubs gespeeld. De FIFA heeft echter besloten om dat toernooi flink uit te breiden en de eerste editie komende zomer plaats te laten vinden. Daarom was er een gaatje in de voetbalkalender ontstaan voor een nieuw toernooi: de Intercontinental Cup.

Aan dat toernooi, dat al in september begon, deden dit jaar zes clubs mee: Botafogo, Al-Ahly, Al-Ain, Auckland City en dus Pachuca en Real Madrid. Laatstgenoemde club stroomde pas in de finale in, terwijl de andere clubs in de achtste finales of kwartfinales begonnen.

Voormalig Eredivisionist Oussama Idrissi stond in de basis bij Pachuca, dat zich voor het toernooi plaatste door dit jaar de CONCACAF Champions Cup te winnen. Real Madrid begon het duel in Lusail met sterspelers als Kylian Mbappé, Vinícius en Jude Bellingham in de basis. Mbappé had precies twee jaar eerder in hetzelfde stadion de WK-finale na strafschoppen verloren van Argentinië.

Het was Mbappé die Real Madrid woensdagavond vlak voor rust op voorsprong zette. Vinícius omspeelde doelman Carlos Moreno met een mooie schaar en legde terug op de Fransman, die de bal simpel binnen kon tikken: 1-0.

Vlak na rust verdubbelde Rodrygo de score. De Braziliaan vond een plek aan de rand van het strafschopgebied om uit te halen, en krulde de bal prachtig in de verre hoek: 2-0 voor Real Madrid.

Na een overtreding van Idrissi op Lucas Vázquez kreeg Real Madrid tien minuten voor tijd een penalty. Vinícius faalde niet vanaf elf meter en besliste het duel zo definitief: 3-0. Zo kan Real Madrid opnieuw een prijs toevoegen aan de toch al zo volle prijzenkast.