Real Madrid wint dankzij hattrick Vinicius Júnior en fenomenale comeback van Borussia Dortmund

Real Madrid heeft dinsdag een zwaarbevochten overwinning geboekt in de Champions League. In het Santiago Bernabéu kwam de Koninklijke mede door een doelpunt en assist van Donyell Malen op 0-2 achterstand, maar in de tweede helft stelde Real Madrid orde op zaken: 5-2. Grote man aan Madrileense zijde was Vinicius Júnior, die een volwaardige hattrick noteerde.

Met Malen in de basis begon Dortmund uitstekend aan de wedstrijd en de Nederlander was na een half uur spelen direct trefzeker. In het zestienmetergebied werd hij knap vrijgespeeld door Serhou Guirassy, waarna Malen overtuigend de 0-1 binnenschoot.

Malen speelde ook een belangrijke rol bij de 0-2, die vier minuten na de openingstreffer viel. Ditmaal fungeerde de spits als aangever vanaf de rechterflank. Malen bediende voor het doel Jamie Gittens, die van dichtbij binnenschoot.

Na een uur spelen zette Real Madrid de remontada in. De aansluitingstreffer werd genoteerd door Antonio Rüdiger, die binnenknikte uit een voorzet van Kylian Mbappé: 1-2.

Iets meer dan een minuut later volgde ook de gelijkmaker. Opnieuw was Mbappé betrokken bij de voorbereiding op het doelpunt, en ditmaal kreeg hij de bal - al dan niet bewust - bij Vinicius Júnior. De Braziliaan rondde op koelbloedige wijze af: 2-2.

De bevrijding kwam in de 83ste speelminuut. Na een actie vanaf de rechterflank kreeg Lucas Vázquez de bal met enig fortuin terug voor zijn voeten. Hij bereikte vervolgens het vijfmetergebied en schoot raak in de korte hoek: 3-2.

Daarmee was het verzet van Dortmund gebroken, want de 4-2 en 5-2 volgden elkaar razendsnel op. Vinicius Júnior sprintte vanaf eigen helft richting de vijandige zestien en tekende de vierde van de avond aan, terwijl de Braziliaan diep in blessuretijd zijn volwaardige hattrick voltooide.