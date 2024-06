Real Madrid verovert mede dankzij grote fout Maatsen vijftiende Champions League

Real Madrid mag zich voor de vijftiende keer in de geschiedenis het beste clubteam van Europa noemen. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti had het bijzonder lastig tegen Borussia Dortmund, dat meerdere grote kansen liet liggen en moest toezien hoe Dani Carvajal na rust de score opende. Een dramatische breedtepass van Ian Maatsen leidde de beslissende treffer van Vinícius Júnior in: 0-2. In de laatste tien jaar heeft Real Madrid de Champions League zesmaal gewonnen.

Aan de kant van Borussia Dortmund had trainer Edin Terzic geen verrassingen in petto. Dat hield in dat Maatsen aan de aftrap verscheen en dat onder meer Donyell Malen en Marco Reus op de bank begonnen. Niclas Füllkrug was de aanvalsleider en werd ondersteund door Jadon Sancho, Julian Brandt en Karim Adeyemi.

Bij Real Madrid vormde Toni Kroos, die zijn laatste clubduel speelde, het middenveld met Eduardo Camavinga en Federico Valverde, terwijl Thibaut Courtois op doel de voorkeur kreeg boven de niet geheel fitte Andriy Lunin. Jude Bellingham, Rodrygo en Vinícius Júnior vormden de voorhoede van Real Madrid.

Scheidsrechter Slavko Vincic moest de wedstrijd al na een halve minuut onderbreken, omdat er enkele supporters het veld op kwamen rennen. Na enkele minuten werd het spel hervat en genoot met name Real Madrid het balbezit. Gek veel gebeurde er in die afwachtende fase nog niet.

Met name Dortmund wist de schroom van zich af te schudden en dat leidde tot het eerste echt gevaarlijke moment. Füllkrug legde de bal na een goede loopactie terug op Brandt, die zijn geplaatste poging niet tussen de palen kreeg. Real Madrid leek de controle weer te heroveren, maar kwam bedrogen uit.

Dortmund speelde fel en waar mogelijk met zichtbaar aanvallende intenties. Adeyemi ontving een fraaie steekpass en stond plots oog in oog met Courtois, die zich goed breed maakte en Adeyemi naar de buitenkant dwong. De hoek werd te krap voor de Duitser, die er dan ook niet in slaagde om de score te openen.

Het was bepaald niet de laatste kans van Dortmund, dat Real Madrid tot onvrede van Ancelotti steeds meer naar achteren dwong. Het was Füllkrug die voor rust het dichtst bij een treffer kwam. Maatsen had een schitterend steekpassje in huis op de boomlange Duitse spits, die de bal al vallend tegen de paal werkte achter de kansloze Courtois.

Real Madrid werd bij vlagen overlopen door Dortmund en kwam zelf niet veel verder dan een schot van Valverde, die zijn poging over zag vliegen. Vlak voor rust moest Courtois zijn klasse nog maar eens tonen. Sabitzer besloot het van afstand te problemen en zag dat zijn inzet, dat het netje zou hebben doen bollen, ternauwernood onschadelijk gemaakt worden door Courtois.

Dortmund toonde ook in de beginfase van de tweede helft direct aanvallende intenties. Maatsen leidde een aanval in met opnieuw een mooie pass, al wist Real Madrid de bal te veroveren en kreeg Vinícius Júnior een vrije trap mee na een lichte overtreding van Hummels. Kroos nam de vrije trap en zag zijn boel richting de bovenhoek uit de kruising getikt worden door Kobel. Uit de daaropvolgende hoekschop kopte Carvajal net over.

Dortmund liet zich niet van de wijs brengen door de gevaarlijke momenten van de Spanjaarden en meldden zich al snel voor het doel van Courtois, die zag dat een gevaarlijk ogend schot van Maatsen door goed ingrijpen van Camavinga geen gevaar opleverde. Net als voor rust was Ancelotti zichtbaar ontevreden. Real zat nog altijd niet geweldig, maar wel beter in het duel dan voor rust.

Na een uur spelen viel er nog bijzonder weinig te zeggen over de uitkomst van de finale, want beide ploegen zochten zichtbaar naar het openingsdoelpunt. Zo zag Carvajal zijn door Maatsen getoucheerde volley nog maar net door Kobel uit de korte hoek gehouden worden, terwijl Adeyemi aan de andere kant een voorzet op het hoofd van Füllkrug schilderde. De spits kopte keihard op doel, maar koos hoek en dus kon Courtois redding brengen.

Vlak nadat Bellingham vergat de 0-1 te maken door zijn hoofd niet tegen de bal aan te zetten, kwam Reus binnen de lijnen. De clublegende van Dortmund moest toezien hoe het vlak na zijn entree alsnog 0-1 werd voor Real Madrid. Een hoekschop van Kroos belandde bij de eerste paal, waar Carvajal het duel won van Füllkrug en raak kopte achter Kobel.

Bellingham liet even later na voor de 0-2 te zorgen, door via een verdediger net naast te schieten. Kobel hield Dortmund in leven door daarna een vrije trap van Kroos uit zijn doel te houden en een schot van van Camavinga uit de bovenhoek te tikken. Tien minuten voor tijd was het alsnog beslist. Maatsen leverde zomaar in bij Bellingham, die op zijn beurt aflegde op Vinícius Júnior. De Braziliaan rondde koelbloedig af.

Dortmund dacht nog even de spanning terug te brengen via Füllkrug, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. In de blessuretijd wist Dortmund geen mirakel meer te bewerkstelligen en dus is Real Madrid de beste club van Europa.

