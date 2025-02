Real Madrid-verdediger Rüdiger zorgt direct na afloop van bekerduel met Real Sociedad voor controversieel moment

Real Madrid-verdediger Antonio Rüdiger was woensdag na het Copa del Rey-duel tussen Real Sociedad en Real Madrid betrokken bij een controversieel moment. Direct na het laatst fluitsignaal riep de Duitse verdediger vijf woorden, die hem hoogstwaarschijnlijk op een fluitconcert zullen komen te staan bij zijn terugkeer in San Sebastián.

Real Madrid deed woensdag uitstekende zaken, door dankzij een treffer van Endrick met 0-1 te winnen in het heenduel van het tweeluik in de halve finale van het Spaanse bekertoernooi.

Rüdiger, die de hele wedstrijd meedeed, was na het laatste fluitsignaal zichtbaar blij met de prima uitgangspositie, die Real Madrid op de return op 1 april hoopt te verzilveren.

Journalist Miguel Ángel Díaz heeft nu aan het programma El Partidazo van COPE gemeld dat Rüdiger bij het binnenlopen van de kleedkamers hard riep: "Viva el Athletic de Bilbao", oftewel 'lang leve Athletic de Bilbao', de aartsrivaal van Real Sociedad.

Rüdiger richtte zich met zijn woorden overigens niet tot de supporters, spelers of staf van Real Sociedad, waardoor het moment in eerste instantie stilletjes over leek te waaien.

Tijdens de wedstrijd moest de arbiter het spel overigens een tijdje stilleggen, vanwege spreekkoren van de Sociedad-supporters richting Real Madrid-verdediger Raúl Asencio. "Asencio, sterf", riepen de aanhangers onder meer.

Ook werd Vinícius Júnior andermaal het slachtoffer van racisme. De Braziliaan werd zowel fysiek als verbaal uitgemaakt voor 'aap', waardoor Sociedad zich genoodzaakt voelde de aanwezigen te vragen te stoppen met racistische uitingen.