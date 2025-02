Endrick en Jude Bellingham bezorgen Real Madrid prima uitgangspositie in halve finale Copa del Rey

Real Madrid heeft woensdagavond goede zaken gedaan in de strijd om een plek in de finale van de Copa del Rey. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti won de eerste halve finale bij Real Sociedad, met 0-1. De return in Madrid volgt op 1 april. De winnaar van het tweeluik neemt het in de finale op tegen Atlético Madrid of FC Barcelona.

Dinsdag namen Barcelona en Atlético het al tegen elkaar op in hun eerste halve finale. Dat werd een waar spektakelstuk, dat eindigde in 4-4. Zo’n spektakel werd het een dag later in San Sebastián niet.

Vooral in de openingsfase was het Sociedad dat voor het meeste gevaar zorgde. Onder meer Takefusa Kubo en Brais Méndez werden gevaarlijk, maar Andriy Lunin wist te voorkomen dat de thuisploeg op voorsprong kwam.

In de negentiende minuut was het aan de andere kant van het veld wél raak. Jude Bellingham stuurde Endrick met een geweldige pass de diepte in, waarna de Braziliaan de bal goed meenam en met buitenkant voet afrondde: 0-1.

Dat doelpunt gaf Real Madrid wat meer comfort en controle, maar toch werd Sociedad nog vóór rust twee keer gevaarlijk via Mikel Oyarzabal en Ander Barrenetxea. Beide keren bracht Lunin echter redding. Aan de andere kant van het veld voorkwam Álex Remiro op knappe wijze dat Vinícius Júnior er 0-2 van maakte.

Ook na rust was met name Oyarzabal dreigend namens Sociedad, maar Lunin en ook Aurélien Tchouaméni wisten een gelijkmaker te voorkomen. Toch was ook Real Madrid niet ongevaarlijk. Endrick raakte de lat, en Jude Bellingham zag Remiro eens te meer een fraaie redding maken.

Uiteindelijk trok Real Madrid de nipte zege over de streep. Over ruim een maand volgt de return, in het eigen Estadio Santiago Bernabéu.