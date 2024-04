Real Madrid start met Nacho Fernández; drie wijzigingen bij Manchester City

De opstelling van Real Madrid voor de absolute kraker tegen Manchester City in de Champions League is bekend. De Koninklijke treedt in het Etihad Stadium aan met onder Nacho Fernández, die centraal achterin de geschorste Aurélien Tchouaméni vervangt. Vinícius Júnior en Rodrygo zijn de aangewezen aanvallers. Bij Manchester City begint Nathan Aké op de bank.

Aan de kant van Manchester City is Ederson de doelverdediger. De viermansverdediging wordt gevormd door Kyle Walker, Manuel Akanji, Rúben Dias en Josko Gvardiol. Rodri, Kevin De Bruyne en Bernardo Silva vormen de middelste linie, terwijl spits Erling Braut Haaland geflankeerd wordt door Phil Foden en Jack Grealish. Ten opzichte van de heenwedstrijd verhuizen Stefan Ortega, John Stones en Mateo Kovacic naar de bank voor Ederson, Walker en De Bruyne.

Manchester City-manager Pep Guardiola weet dat zijn ploeg nog altijd kans maakt op de tweede treble in twee jaar tijd. De oefenmeester wil daar echter nog niet aan denken. “We zijn ver verwijderd van hypothetische dromen. Als we in de finale van de FA Cup en de finale van de Champions League staan en er nog één of twee wedstrijden te gaan zijn met drie, vier of vijf punten voorsprong, dan ga ik daarover nadenken."

Andriy Lunin verdedigt het doel van Real Madrid, dat met vier verdedigers aantreedt: Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Nacho en Ferland Mendy. Op het middenveld moet staan Federico Valverde, Toni Kroos en Eduardo Camavinga, waardoor onder meer Luka Modric op de bank begint. Vinícius Júnior en Rodrygo worden gesteund door Jude Bellingham. Nacho voor Tchouaméni is de enige wijziging die trainer Carlo Ancelotti doorvoert ten opzichte van de heenwedstrijd.

De spectaculaire heenwedstrijd in Santiago Bernabéu eindigde in een 3-3 gelijkspel. Real Madrid moet dus minimaal gelijkspelen om kans te blijven houden op de halve finale van de Champions League. Dat is niet zomaar gedaan: Manchester City won de laatste drie ontmoetingen met Real Madrid in het Etihad Stadium. "Maar daar zal ik vanavond niet wakker van liggen", vertelde trainer Carlo Ancelotti dinsdag op de persconferentie.

"Ik denk dat we zijn vergeten wat er is gebeurd", zei Ancelotti met een knipoog. "We zijn alleen gefocust op morgen en denken aan wat er een week geleden is gebeurd. We moeten strijden en geloven, en dat is wat we vandaag proberen te doen. De stand is gelijk en we hebben 90 minuten overleefd. Er kan van alles gebeuren. We hebben de kwaliteit om problemen te creëren.”

Ancelotti heeft vertrouwen in een goede afloop. “Ik denk dat we een complete wedstrijd moeten spelen. Goed aanvallen en verdedigen, en de bal niet moeten verliezen als dat niet nodig is. Ik denk dat het een heel complete wedstrijd moet zijn, niet gefocust zijn op slechts één aspect van het spel. We moeten ons concentreren op alle aspecten van het spel.”

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva; Foden, Haaland, Grealish.

Opstelling Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinícius Júnior.

