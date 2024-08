Real Madrid passeert uitblinker Cillessen slechts eenmaal en lijdt opnieuw puntenverlies

Real Madrid heeft ook zijn tweede uitwedstrijd in LaLiga dit seizoen niet weten te winnen. Tegen Las Palmas kwam de Koninklijke, mede door een uitblinkersrol van Jasper Cillessen, niet verder dan 1-1. De achterstand op koploper FC Barcelona bedraagt nu al vier punten.

Bij Real Madrid mocht Brahim Díaz het vanaf de aftrap laten zien. De Marokkaan viel in het weekend uitstekend in tegen Real Valladolid (3-0) en werd daarvoor beloond door Carlo Ancelotti. Díaz vormde de aanval met Kylian Mbappé en Vinícius Júnior. Ook onder meer Luka Modric mocht het vanaf het begin laten zien. Cillessen stond onder de lat bij Las Palmas.

Las Palmas kende een absolute droomstart, want al snel stond het 1-0. Alberto Moleiro kreeg de bal van Oliver McBurnie, ontdeed zich van Aurélien Tchouaméni en Éder Militão en passeerde Thibaut Courtois met een schot met links: 1-0. McBurnie kreeg al snel de kans op de 2-0, maar Militão voorkwam dat met een uiterste ingreep.

Real Madrid wist aanvallend weinig te brengen en werd halverwege de eerste helft pas écht gevaarlijk. Federico Valverde, tegen Valladolid nog trefzeker, probeerde het met een strak schot. Cillessen onderscheidde zich echter met een knappe redding.

Cillessen had ook een redding in huis op een matige poging van Mbappé, voordat Javi Muñoz aan de andere kant dicht bij de verdubbeling van de score was. Zijn schot viel uiteindelijk tegen en Courtois hoefde niet te redden. Cillessen was voor rust nogmaals belangrijk, ditmaal door kopbal van Antonio Rüdiger te keren.

Real begon beter aan de tweede helft, maar ook pogingen van Vinícius Júnior en Rodrygo waren niet scherp genoeg om Cillessen echt aan het wankelen te brengen. Halverwege de tweede helft moest Las Palmas toch een tegentreffer toestaan. Invaller Arda Güler schoot tegen de arm van Álex Suárez en Vinícius schoot vanaf elf meter raak. Cillessen was centimeters verwijderd van een heldenrol: 1-1.

In de slotfase ging Real Madrid op jacht naar de overwinning. Zo toonde invaller Endrick de nodige dreiging, maar kwam het ook goed weg toen een treffer van Viti werd afgekeurd wegens buitenspel van de man van de assist: Jaime Mata. Daar bleef het bij en dus lijdt Real Madrid alweer voor de tweede keer dit seizoen puntenverlies.