‘Real Madrid overweegt Harry Kane te halen maar ziet een groot struikelblok’

Donderdag, 25 mei 2023 om 20:14 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:50

Real Madrid overweegt Harry Kane over te nemen van Tottenham Hotspur, zo maakt Cadena SER donderdagavond bekend. Het Madrileense radiostation meldt dat de 29-jarige spits is aangeboden bij de Koninklijke, maar in het Santiago Bernabéu heerst er nog enige twijfel over een eventuele transfer. Ni ‘sí’ ni ‘no’, zo zou het antwoord van Real Madrid op dit moment luiden: de optie wordt niet direct van tafel geveegd.

Begin april meldden onder meer The Athletic en Sky Sports al dat Kane komend seizoen een nieuwe uitdaging wil aangaan als Tottenham Champions League-voetbal zou mislopen. Inmiddels is duidelijk dat het miljardenbal niet gehaald wordt en de kans is groot dat the Spurs de komende voetbaljaargang überhaupt geen Europees voetbal gaan spelen. Bovendien loopt het contract van Kane eind volgend seizoen af, waardoor dit de laatste kans is voor Tottenham om nog een lucratieve transfersom te vragen.

Real Madrid is op de hoogte van de beschikbaarheid van Kane, die zelfs al zou zijn aangeboden in het Santiago Bernabéu. De clubleiding is geïnteresseerd en ziet meerdere positieve punten en enkele negatieve aspecten. Zo ziet men Kane als een garantie op goals en bovendien zou hij met Jude Bellingham, die bovenaan het Madrileense verlanglijstje staat, tegelijkertijd kunnen integreren. Aan de andere kant zijn er twijfels over het prijskaartje, want Kane zou volgens de Spaanse berichtgeving minimaal tachtig miljoen euro moeten kosten. Gezien de slechte ervaring met Eden Hazard vragen de Madrilenen zich af of Kane een dusdanig groot bedrag waard is.

Tot slot zijn er enkele twijfels over de samenwerking met Karim Benzema, mocht Kane binnengehaald worden. De clubleiding zou de Engels international halen als opvolger voor de 35-jarige Benzema, maar voorlopig heeft de Fransman nog niet aangegeven te willen stoppen. Het is voor Real Madrid de vraag of Kane bereid is een reserverol te accepteren zolang Benzema blijft presteren. De spits van Tottenham speelde in het huidige seizoen tot dusver 48 officiële wedstrijden waarin hij 30 keer trefzeker was.