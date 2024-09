Real Madrid overleeft woelige slotfase en nadert FC Barcelona mede door schitterende treffer Kylian Mbappé

Real Madrid heeft zich dinsdagavond losgeschud van Alavés. De Koninklijke zat op rozen na een razendsnel doelpunt van Lucas Vázquez, een schitterende treffer van Kylian Mbappé en een goal van Rodrygo, maar in de slotfase wankelde de ploeg van Carlo Ancelotti behoorlijk. Het deerde uiteindelijk niet: 3-2. Door de zege nadert FC Barcelona zo weer op de ranglijst.

De Italiaanse oefenmeester voerde ten opzichte van het met 4-1 gewonnen competitieduel met Espanyol twee wijzigingen door in zijn basiself. Vázquez verving Carvajal, terwijl Vinícius Júnior terugkeerde in het team keerde. Het ging ten koste van Arda Güler.

Razendsnel kwam Real Madrid uit de startblokken. De teller op het scorebord tikte de één minuut nog niet aan, of Vázquez had zijn doelpunt al tegen de touwen liggen. Na een uitstekende actie van Vinícius buitenom dook de rechtsback als volleerd spits op bij de elfmeterstip om met zijn linkervoet de score te openen: 1-0.

Na twintig minuten spelen dachten de fans in het Santiago Bernabéu dat de marge al vroeg verdubbeld was. Mbappé was het eindstation van een schitterende aanval door het midden, maar de Franse superster stond zichtbaar buitenspel en dus ging het feest niet door.

Ondertussen pakte Vinícius zijn derde gele kaart van het seizoen wegens aanmerkingen op de leiding. Omdat Federico Valverde hetzelfde lot trof, pakte Real Madrid dinsdag de zevende en achtste gele kaart van het seizoen wegens commentaar op de arbitrage. Mbappé zorgde met een schitterende treffer toch voor een prettige onderbreking voor de Madrilenen.

Hij versnelde en speelde Jude Bellingham in, die de bal prima doorspeelde op zijn ploeggenoot. Met een fraaie schijnbeweging speelde Mbappé zich vrij en het afwerken was aan hem wel besteed: 2-0. Ook in de tweede helft scoorde Real Madrid snel na de aftrap. Rodrygo ontving de bal aan de rechterkant en soleerde, zonder aangepakt te worden, richting het goal: 3-0.

Daarmee leek er geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van Ancelotti. Met nog een kwart wedstrijd te gaan, echter, toonde Alavés zich als herboren. Eerst vuurde Abde Rebbach nog op de paal, maar Carlos Benavidez trof wel doel. In minuut 85 schoot de Uruguayaanse middenvelder van randje zestien knap raak: 3-1.

Nadat Kike García na een knappe aanname en dito afronding welgeteld een minuut later ook de aansluitingstreffer maakte, werd het nog even billenknijpen voor de thuisploeg. De overwinning kwam uiteindelijk echter niet meer in gevaar: 3-2. Zo nadert Real Madrid (17 punten) FC Barcelona (18 punten) weer op de ranglijst. De Catalanen hebben echter nog een wedstrijd tegoed.