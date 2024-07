Real Madrid neemt na 12 seizoenen afscheid van icoon met maar liefst 26 prijzen

Nacho Fernández verlaat Real Madrid, zo maakt de Champions League-winnaar dinsdag wereldkundig. De 34-jarige verdediger staat op het punt om zich te verbinden aan Al-Qadsiah. De Spanjaard gaat zeer snel een tweejarig contract tekenen bij de club uit Saudi Arabië, zo wist onder meer Fabrizio Romano onlangs te melden.

Nacho veroverde in de afgelopen twaalf seizoenen in Madrid maar liefst 26 prijzen, waaronder 6 keer de Champions League, vier kampioenschappen, vijfmaal de wereldbeker voor clubs en twee keer de Copa del Rey. Als aanvoerder nam hij op 1 juni de Champions League-beker in ontvangst, de vijftiende keer dat Real Madrid de beste club in Europa is. Nacho kwam tot het fraaie aantal van 364 wedstrijden voor De Koninklijke.

"Nacho is sinds zijn komst naar de jeugdafdeling van Real Madrid een voorbeeld voor iedereen", prijst voorzitter Florentino Pérez de vertrekkende verdediger. "Iedere supporter houdt van hem en heeft enorme waardering voor wat hij voor de club heeft betekend. Real Madrid zal dan ook altijd zijn thuis zijn."

Nieuw avontuur

Eerder dit seizoen werd bekend dat Nacho Real Madrid achter zich zou laten. De overgebleven vraag was wat zijn nieuwe bestemming zou worden. Een avontuur in Europa zag de Spanjaard niet zitten, want op dat continent wilde hij alleen voor Real Madrid uitkomen.

Nacho werd nadrukkelijk gelinkt aan een avontuur in de Major League Soccer, maar de afgelopen maand werd duidelijk dat Saudi-Arabië zijn meest waarschijnlijke nieuwe bestemming zou worden.

L'Équipe wist eerder deze maand te melden dat Nacho een transfer naar Ittihad Club nadert, waar onder meer zijn ex-ploeggenoot bij Real Madrid Karim Benzema onder contract staat.

Zijn transfer naar Ittihad Club werd echter plots onzeker en daar profiteert Al Qadsiah nu van. Romano wist onlangs al te melden dat Nacho die club serieus overweegt, getuige ook zijn medische keuring.

Al-Qadsiah werd vorig seizoen kampioen op het tweede niveau en komt komend seizoen dus uit in de Saudi Pro League. Onder meer Luciano Vietto staat onder contract bij Al-Qadsiah

