Real Madrid komt na fraaie goals Mbappé en Vinícius Júnior in punten gelijk met FC Barcelona

Real Madrid heeft optimaal geprofiteerd van de nederlaag van Atlético eerder op de dag bij Getafe (2-1). In het eigen Santiago Bernabéu won de ploeg van trainer Carlo Ancelotti met 2-1 van stadgenoot Rayo Vallecano. Namens Real Madrid maakten Kylian Mbappé en Vinícius Júnior voor rust fraaie treffers. De Koninklijke wipt over Atlético heen naar de tweede plaats. Koploper FC Barcelona heeft, met een duel minder gespeeld, evenveel punten als Real Madrid (57).

Real Madrid kwam na vijf minuten bijzonder goed weg, toen Rayo een enorme kans kreeg om de voorsprong te grijpen. Een hoekschop belandde bij de tweede paal bij Pathé Ciss, die meer tijd en ruimte had dan hij waarschijnlijk dacht en nipt over kopte. Aan de overkant counterde Real Madrid razendsnel, en schoot Vinícius na een korte dribbel tegen de paal.

Real Madrid ging na een vrij rustige openingsfase steeds nadrukkelijker op zoek naar de openingstreffer. Het ontbrak bij zowel Mbappé als Vinícius aan de echte scherpte. Beide sterren zagen hun schoten gekraakt worden.

Rayo loerde op zijn kansjes in Bernabéu en kreeg die ook. Nadat schoten van Andrei Ratiu en Gerard Gumbau gekeerd werden, was Pedro Díaz de volgende die het probeerde. Hij kreeg zijn schot net niet op doel.

Real toonde zich in de daaropvolgende fase wel efficiënt. Mbappé werd de diepte ingestuurd aan de linkerkant, ontdeed zich met een kapbeweging en een klein beetje geluk van directe tegenstander Florian Lejeune en schoot met rechts hard raak in de rechteronderhoek: 1-0.

Slechts vier minuten later verdubbelde Vinícius de voorsprong. De Braziliaan liet Lejeune staan alsof hij er niet stond en zette Ratiu op het verkeerde been met drie schaarbewegingen. Vinícius verschalkte daarna ook doelman Augusto Batalla, die geen antwoord had op het verdekte schot van de vleugelspeler: 2-0.

Real Madrid zat met zijn hoofd al in de kleedkamer toen Rayo in de blessuretijd van de eerste helft zeer fraai op 2-1 kwam. Díaz ging rond de zestien van Real Madrid een één-tweetje aan met Álvaro García, om vervolgens keihard via de onderkant van de lat raak te schieten.

Aan het begin van de tweede helft ontsnapte Rayo, toen Mbappé naar binnen sneed en in de zestien teleurstellend naast schoot. Gek veel meer hoefden de bezoekers niet toe te staan, al bleef het gevaar voorin van Rayo beperkt.

Real hield het onnodig spannend, met name door zijn kansen niet te benutten. Rayo kwam middels een afstandsschot nog eenmaal dicht bij de gelijkmaker, maar het mocht niet zo zijn voor de nummer zeven van LaLiga.