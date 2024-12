Real Madrid knokt zich terug na dubieuze strafschop en boekt knappe zege op Atalanta

Real Madrid heeft woensdag uitstekende zaken gedaan in de Champions League. De Koninklijke won overtuigend met 2-3 op bezoek bij Atalanta. Kylian Mbappé speelde een hoofdrol in de eerste helft met een treffer en een uitvalbeurt. Charles De Ketelaere maakte gelijk uit een dubieuze strafschop, maar na rust kwam het dankzij goals van Vinícius Júnior en Jude Bellingham toch goed voor Real Madrid, dat met negen punten nog meedoet om een plek bij de eerste acht. Atalanta hoeft zich met elf punten nog geen zorgen te maken.

Marten de Roon voerde het middenveld van Atalanta aan, met aan zijn zijde mede-controleur Ederson. Ademola Lookman en De Ketelaere stonden voorin voor de treffers. Mateo Retegui begon op de bank. Bij Real Madrid keerde Vinícius Júnior terug in de basis na blessureleed. De Braziliaan vormde het spitsenkoppel met Mbappé. Jude Bellingham en Brahim Díaz stonden aan de zijkanten op het middenveld, waar zij voor de nodige aanvallende impulsen moesten zorgen.

Real zorgde voor het eerste gevaar in de wedstrijd. Mbappé was vertrokken aan de rechterkant en probeerde het in de korte hoek, waar Marco Carnesecchi op tijd bij zat. De doelman van Atalanta moest vlak daarna alsnog vissen. Díaz bereikte Mbappé, die zich simpel van De Roon ontdeed. De Fransman richtte zijn vizier op doel en liet Carnesecchi volstrekt kansloos met een laag schot: 0-1.

Real oogde zowel verdedigend als aanvallend scherp. Zo kwam Lookman door een perfecte tackle niet tot een schot op doel, De diepe bal van achteruit die daarop volgde belandde voor de voeten van Mbappé, die de Italiaanse verdediging te snel af was en keihard op de vuisten van Carnesecchi schoot. Tegenvaller voor Real Madrid was het plotselinge uitvallen van Mbappé, die zelf naar de kant liep en afgelost werd door Endrick.

Op slag van rust moest Real Madrid plotseling een strafschop incasseren. Aurélien Tchouaméni beging klaarblijkelijk een overtreding op Sead Kolasinac, die vooral over zijn eigen benen leek te struikelen. Arbiter Szymon Marciniak bleef bij zijn initiële beslissing, werd niet gecorrigeerd door de VAR en zag De Ketelaere keihard raakschieten in het dak van het doel: 1-1.

De Ketelaere zorgde ook voor het eerste gevaar na rust met een schot dat over het doel van Thibaut Courtois zeilde. Lookman kreeg zijn schot even later wel op doel, maar Courtois lag op tijd in de hoek om een Nigeriaans feestje te voorkomen. Dat feestje kwam er aan de andere kant wel. Vinícius kreeg de bal met veel geluk via Ederson voor zijn voeten, voelde aan waar het doel stond en haalde met links doeltreffend uit in de verre hoek: 1-2.

Real Madrid profiteerde vervolgens optimaal van het momentum dat het kreeg na de 1-2. Een heerlijke diepe bal van Vinícius kwam terecht bij Bellingham. De Engelsman speelde De Roon simpel uit met een halve schaarbeweging en trof doel met een laag, hard schot: 1-3. Toch was het daarmee niet gedaan. Lookman draaide naar binnen en schoot door de benen van Lucas Vázquez keihard raak in de korte hoek: 2-3. Verder dan dat zou Atalanta echter niet meer komen, ondanks een reuzenkans voor invaller Retegui. De Italiaan miste van dichtbij.