Eduardo Camavinga speelt woensdagavond niet mee met Real Madrid in de wedstrijd om de UEFA Super Cup tegen Atalanta. De 21-jarige Fransman is dinsdagavond op de afsluitende training zwaar geblesseerd geraakt aan zijn knie en moet de komende zes tot zeven weken toekijken.

Het ging dinsdagavond mis toen Camavinga op de training voorbij Aurélien Tchouaméni probeerde te dribbelen. Eerstgenoemde gleed uit en blesseerde zichzelf daarbij. Camavinga gilde het volgens meerdere media uit van de pijn en werd daarna getroost door zijn teamgenoten.

Luka Modric hield zijn handen achter zijn hoofd en leek direct door te hebben dat het serieus mis was voor zijn collega op het middenveld. Nadat Camavinga verzorgd was liep hij zelfstandig van het veld. In de kleedkamer werd het ergste scenario, een gescheurde kruisband, gelijk uitgesloten. Camavinga ontliep zodoende een revalidatieperiode van ongeveer negen maanden.

De afwezigheid van de 21-voudig international van Frankrijk is een hard gelag voor Carlo Ancelotti, die vorig seizoen liefst 46 keer een beroep op zijn diensten deed. Camavinga wist niet te scoren, maar bracht wel vier keer een teamgenoot in stelling. De stormachtige ontwikkeling van de Fransman werd vorig jaar november beloond met een nieuw en verbeterd contract. Camavinga ligt nu tot medio 2029 vast in het Santiago Bernabéu.

Wie er woensdagavond wel bij is in Polen, is Kylian Mbappé. De superster kwam deze zomer transfervrij over van Paris Saint-Germain en lijkt tegen Atalanta direct zijn debuut voor de Koninklijke te gaan maken. Ancelotti grapte dinsdagavond op de persconferentie nog over de aanval die hij nu tot zijn beschikking heeft.

Europese Supercup Real Madrid RMA 2024-08-14T19:00:00.000Z 21:00 Atalanta ATA

"Het is een groot probleem. Ik heb er zolang over nagedacht dat mijn vakantie erdoor is verpest", liet hij optekenen. "We hebben niet veel tijd gehad om de klasse van Mbappé te zien in de voorbereiding doordat hij later aansloot, maar hij is beschikbaar. En wie hier is, kan beginnen."

Naast Mbappé is ook Endrick van de partij. Het Braziliaanse wonderkind kan eveneens zijn officiële debuut voor de Madrilenen gaan maken. Verder kan Ancelotti ook kiezen uit onder anderen Vinícius Júnior, Rodrygo en Arda Güler. Jude Bellingham lijkt door de aanwezigheid van Mbappé terug te verhuizen naar het middenveld.

Koopmeiners ontbreekt

Aan de kant van Atalanta zal Teun Koopmeiners in ieder geval ontbreken. De 26-jarige middenvelder ligt op ramkoers met de Italianen en gaf vorige week aan dat hij niet langer wilde trainen of spelen voor de club. Dat komt omdat Atalanta hem beloofd zou hebben om mee te werken aan een zomerse transfer, maar zich daar nu niet aan houdt. Juventus heeft 55 miljoen euro over voor zijn diensten, maar een akkoord is er nog altijd niet.