'Real Madrid heeft nu al spijt van aantrekken Kylian Mbappé'

Bij Real Madrid hebben ze spijt van het aantrekken van Kylian Mbappé, zo verzekert de doorgaans goed ingevoerde Franse journalist Romain Molina in gesprek met het YouTube-kanaal Colinterview. "De club baalt enorm."

De teleurstelling bij Real Madrid zou twee voornaamste redenen kennen: ten eerste heeft Mbappé nog niet het niveau laten zien dat zijn nieuwe werkgever gehoopt had. Daarnaast ligt de steraanvaller niet lekker in de Madrileense kleedkamer.

"Ze hebben spijt dat ze hem hebben binnengehaald", aldus Molina, die zeker is van zijn zaak. "Dat kan ik garanderen."

"Ik heb er off the record over gesproken. Het is helemaal niet wat ze ervan verwachtten. Zijn komst was een opwelling van Florentino Pérez."

Volgens Molina was binnen Real Madrid alleen de president van Real Madrid voorstander van het aantrekken van Mbappé. "Pérez heeft altijd van grote spelers gehouden. Hij heeft een soort vader-zoonrelatie met Mbappé."

"De club baalt er enorm van. Ten eerste vanwege de prestaties van Mbappé, maar ook omdat hij niet geweldig ligt in de kleedkamer. Al is dat laatste niet per se de schuld van hemzelf."

Dat Mbappé nog niet op de top van zijn kunnen speelt, zou ook de schuld van Real Madrid zijn. Volgens Molina heeft de landskampioen van Spanje een 'grote fout' gemaakt door de van Paris Saint-Germain overgekomen grootheid zo snel na het EK in Duitsland aan te laten sluiten bij de selectie.

"Hij had geen voorbereiding en speelde direct, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Jude Bellingham. De fysieke staat van Mbappé op zijn 25ste is niet uit te leggen. Zo'n fysieke terugval op deze leeftijd, heb ik nog nooit gezien."