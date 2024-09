Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Rodrygo, die verbijsterd heeft gereageerd na het mislopen van een nominatie voor de Ballon d’Or.

De organisatie maakte woensdagavond een lijst met dertig kanshebbers bekend. Opvallend genoeg ontbreekt zowel Cristiano Ronaldo als Lionel Messi bij de kandidaten.

Messi wist afgelopen jaar nog beslag te leggen op zijn achtste Gouden Bal, maar nu verschijnt de Argentijn niet op de lijst genomineerden. Ook Ronaldo zal de prijs niet gaan winnen. Het is voor het eerst sinds 2003 dat de supersterren geen kans maken.

Wie zichzelf eveneens niet terugvond op de lijst met kanshebbers is Rodrygo. De aanvaller won het afgelopen seizoen liefst vier prijzen met Real Madrid: de Champions League, LaLiga, Spaanse Supercopa en Europese Supercup.

Op zijn Instagram heeft Rodrygo een collage gedeeld met foto’s van hoogtepunten uit het afgelopen seizoen. Als bijgevoegde emoji’s koos de Braziliaan voor een lach-emoji en een persoon die vragend zijn schouders ophaalt.

De onvrede van Rodrygo valt enigszins te begrijpen, aangezien hij ook vijf keer trefzeker was in de Champions League. Bovendien maken acht andere ploeggenoten dit jaar wél kans op de Ballon d’Or: Jude Bellingham, Federico Valverde, Toni Kroos, Vinícius Júnior, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, nieuwe aanwinst Kylian Mbappé en de inmiddels gestopte Toni Kroos.



Neymar is zelf in een Story op Instagram in de bres gesprongen voor zijn landgenoot. "Minimaal top vijf van de wereld, uitblinker!", richt hij zich tot Rodrygo.