‘Real Betis wil dure en overbodige reservespeler overnemen van Ajax’

Real Betis wil het keepersgilde uitbreiden met Ajax-doelman Gerónimo Rulli, zo meldt journalist Uriel Iugt, werkzaam voor het Argentijnse Mercado de Pases. De kans is groot dat de 32-jarige doelman komende zomer vertrekt uit Amsterdam, waar hij is voorbijgestreefd door Diant Ramaj.

Ajax is bereid mee te werken aan een vertrek van Rulli, daar de routinier een vorstelijk salaris opstrijkt. De Argentijn zelf heeft geen zin om nog een seizoen tweede viool te spelen in de Johan Cruijff ArenA.

Real Betis kan een uitweg bieden, indien de Spaanse subtopper de belangstelling in de komende weken concretiseert. In Argentinië denkt men dat Rulli nog steeds goed in de markt ligt in Spanje, waar hij jaren keepte bij Real Sociedad en Villarreal.

De nummer zeven van LaLiga kan wel een extra doelman gebruiken, daar Claudio Bravo (41) komende zomer uit zijn contract loopt. De veertiger bevestigde onlangs zijn vertrek bij Real Betis, maar hangt zijn handschoenen nog niet aan de wilgen. Na de uittocht van Bravo is Portugees Rui Silva (30) de enige overgebleven doelman in de selectie van Real Betis.

Rulli zou met Silva moeten concurreren voor een plek onder de lat. Bij Ajax heeft hij de strijd reeds verloren van Ramaj. Rulli ligt in Amsterdam nog tot medio 2026 vast, met de optie voor nog een jaar. De kans lijkt echter klein dat de ervaren doelman zijn contract in Nederland gaat uitdienen. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 5 miljoen euro.

Het huwelijk tussen Ajax en Rulli is tot dusver zeer ongelukkig te noemen. De recordkampioen nam de rechtspoot in januari 2023 voor 8 miljoen euro over van Villarreal. Inmiddels staat de teller op 32 officiële duels in Amsterdamse dienst, waarin Rulli 37 tegentreffers moest incasseren. Twaalf keer hield hij de nul.

Begin april keepte Rulli veruit zijn pijnlijkste wedstrijd in het shirt van Ajax. Door een blessure van Ramaj stond hij onder de lat in de Klassieker tegen Feyenoord (6-0). Rulli moest liefst zes keer vissen, tijdens een historische nederlaag voor Ajax.

