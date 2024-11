RB Salzburg heeft grote zorgen voor Champions League-duel met Feyenoord

Red Bull Salzburg kent grote personele problemen in aanloop naar het Champions League-duel met Feyenoord, zo meldt de club via zijn officiële kanalen. Twee basisspelers van trainer Pepijn Lijnders zijn aan de lange lijst van afwezigen toegevoegd wegens ziekte: Stefan Bajcetic en Mads Bidstrup.

In totaal moet RB Salzburg het mogelijk stellen zonder liefst elf spelers. Woensdagavond om 21.00 uur wordt er in de vierde speelronde van de Champions League afgetrapt in De Kuip, maar de Oostenrijkers verschijnen bepaald niet op oorlogssterkte.

Doelman Alexander Schlager kan niet spelen wegens een schorsing. De sluitpost kreeg in het verloren duel met Dinamo Zagreb een directe rode kaart en wordt tegen Feyenoord vervangen door Janis Blaswich.

Bajetic en Bidstrup kregen de afgelopen weken steevast een basisplek van Lijnders, maar het duo moest de laatste training voor het duel met Feyenoord laten schieten wegens ziekte. De kans is klein dat de coach kan beschikken over het tweetal.

Verder was al bekend dat Amar Dedic kampt met een liesblessure en dat ook Fernando (dijbeen) Takumu Kawamura (knie), Bryan Okoh (dijbeen) en Moussa Yeo (enkel) niet inzetbaar zijn.

Achter de namen van Lucas Gourna-Douath, Maurits Kjaergaard en Petar Ratkov staat nog een groot vraagteken, zo meldt de club.

De meest opvallende afwezige aan de kant van Feyenoord is doelman Justin Bijlow, die kampt met een lichte blessure. Het is aannemelijk dat Wellenreuther onder de lat staat, al kan Priske in theorie ook nog kiezen voor de negentienjarige Plamen Andreev.