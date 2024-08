RB Leipzig maakt met drie teaservideo's komst van Xavi Simons wereldkundig

Xavi Simons is weer speler van RB Leipzig, zo maken de Duitsers via de officiële kanalen bekend. Die Roten Bullen huren de Nederlander opnieuw voor een seizoen van Paris Saint-Germain, maar hebben geen optie tot koop.

De huurdeal hangt al een tijdlang in de lucht. In principe zou de 21-jarige aanvallende middenvelder annex linksbuiten deze zomer, na het EK en zijn vakantie, terugkeren bij zijn eigenlijke werkgever PSG.

Tegenvaller voor PSV

PSG heeft bovendien een financiële reden om een jaar met een verkoop te wachten. Dat heeft alles te maken met PSV. De Eindhovenaren zouden bij een verkoop van Simons deze zomer naar verluidt recht hebben gehad op een doorverkooppercentage, maar deze vervalt volgens Plettenberg na dit kalenderjaar.

Afgelopen seizoen kwam Simons tot 43 officiële duels namens Leipzig, waarin hij goed was voor 10 goals en 15 assists. De ploeg van trainer Marco Rose eindigde afgelopen seizoen op de vierde plek in de Bundesliga en zijn daardoor komend seizoen actief in de Champions League.

Na het vertrek van Kylian Mbappé naar Real Madrid leek voor Simons een plekje in de basiself in het verschiet te liggen, maar de creatieveling had zelf naar verluidt geen oren naar een langer verblijf in Parijs.