Rapport Oranje: drie onvoldoendes, Memphis Depay krijgt allerlaagste cijfer

Het Nederlands elftal is vrijdagavond tijdens het tweede groepsduel op het EK blijven steken op een doelpuntloos gelijkspel. Oranje was lang de onderliggende partij, maar zag na rust een doelpunt van Xavi Simons afgekeurd worden wegens buitenspel van Denzel Dumfries. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Oranje met een rapportcijfer.

Bart Verbruggen: 8,5

Tegen Polen wist Bart Verbruggen zich meermaals te onderscheiden met uitstekende reddingen. Ook in het duel met Frankrijk toonde de jonge sluitpost zich al vroeg alert bij een vlammend afstandsschot van Antoine Griezmann. Halverwege de tweede helft had Verbruggen opnieuw een cruciale redding in huis. Door Griezmann het scoren te beletten.

Denzel Dumfries: 6

Door de basisplaats van Jeremie Frimpong kreeg Denzel Dumfries de taak mee om minder vaak op te stomen over de rechterflank dan dat hij doorgaans doet. De vleugelverdediger kon zich daardoor niet tonen in aanvallend opzicht en kwam daardoor nauwelijks in het stuk voor.

Stefan de Vrij: 5,5

In de eerste groepswedstrijd maakte De Vrij in het hart van de defensie een zeer solide indruk. Tegen Frankrijk gaf hij echter een enorme kans weg door te laat op buitenspel te spelen, waardoor Marcus Thuram tot een gevaarlijk schot kwam. Na rust liet hij Aurélien Tchouaméni ook een keer te eenvoudig koppen.





Virgil van Dijk: 5,5

Na een sterke openingsfase van Oranje gaf Nederland plots twee enorme kansen weg. Virgil van Dijk liet zich eerst verrassen door Thuram, die Adrien Rabiot met een hakbal plots vrij voor Verbruggen zette. Een minuut later zag de aanvoerder er opnieuw niet best uit toen hij Griezmann te veel ruimte gaf. Ditmaal schoot de Franse steraanvaller net naast. Vijf minuten voor rust maakte Van Dijk op rand zestien ook een overtreding op Ousmane Dembélé. Hij herstelde zich later enigszins door diezelfde Dembélé met een sterke ingreep de bal te ontfutselen. In de tweede helft maakte Van Dijk een veel betere indruk.

Nathan Aké: 7

Frankrijk speelde in het eerste bedrijf veel over links, waardoor Nathan Aké aan de contrakant als linksback van Oranje bijna geen enkele keer werd getest. Halverwege de tweede helft bewees hij andermaal defensief ijzersterk te zijn. Dembele dook op achter de verdediging van Oranje, waarna Aké voorkwam dat de Franse buitenspeler oog-in-oog met Verbruggen kwam te staan.

Jerdy Schouten: 5,5

Bij Oranje kreeg Jerdy Schouten opnieuw de taak om op het middenveld de balans te bewaken. Griezmann dook vaak gevaarlijk op in en rondom de zestien van Nederland, al was dat niet enkel hem aan te rekenen. Wel leek hij moeite te hebben met Rabiot, die bij balverlies als halve linksbuiten speelde en in balbezit als vierde middenvelder. Aan de bal maakte Schouten zelf wel een prima indruk.

Tijjani Reijnders: 6

Het passeren van Joey Veerman was een tactische keuze van Ronald Koeman. Tijjani Reijnders nam zijn plek in en startte als een van de twee controlerende middenvelders. Hij verdedigde voor rust één keer uitstekend mee door de bal net voor de vrijstaande Griezmann weg te koppen, maar leed in de 37ste minuut ook gevaarlijk balverlies op het middenveld. Enkele keren kon Reijnders met de bal aan de voet het spel versnellen, maar uiteindelijk trok hij het spel te weinig naar zich toe.

Xavi Simons: 5

Na een teleurstellend optreden tegen Polen behield de bondscoach toch het vertrouwen in Xavi Simons. De creatieveling werd van de flank weggehaald en mocht zich als nummer 10 laten zien. Simons wist zijn stempel andermaal niet op de ploeg te drukken. Tot zijn eigen ergernis werd hij voortdurend geschaduwd door N'Golo Kanté. Simons scoorde twintig minuten voor tijd wel uit de rebound, maar zag zijn doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel van Dumfries. Het was direct zijn laatste actie, omdat hij gewisseld werd voor Joey Veerman.

Jeremie Frimpong: 5

De basisplaats van Jeremie Frimpong was een tactische keuze van Koeman om een antwoord te hebben op de offensief sterke linksback Theo Hernández. Koeman voorspelde al dat Frimpong misschien net iets sneller zou zijn dan zijn directe tegenstander en dit kwam al na een minuut uit. De rechtsbuiten had een vrije doortocht richting doelman Mike Maignan, die nog net kon pareren. Hierna beperkte de rappe buitenspeler zich vooral tot verdedigen. Dat Koeman hem een kleine twintig minuten voor tijd wisselde voor Lutsharel Geertruida, kwam niet als een verrassing.

Memphis Depay: 3

Waar Memphis tegen Polen frivool speelde maar ongelukkig was in de afwerking, zat de spits vrijdagavond in het duel met Frankrijk totaal niet in de wedstrijd. Hij was helemaal niet balvast. Het resulteerde erin dat Oranje na een sterke openingsfase voor rust niet meer tot grote mogelijkheden kwam. Ook leverde Memphis een vrije bal op eigen helft een keer veel te simpel in. In het tweede bedrijf toonde hij zich iets balvaster, al was zijn bijdrage nog steeds ondermaats.

Cody Gakpo: 7,5

In het eerste groepsduel met Polen was Cody Gakpo een van de uitblinkers. Tegen Frankrijk werd hij na ruim een kwartier spelen voor het eerst in de een-tegen-een met zijn directe tegenstander Jules Koundé gezet. Gakpo sneed naar binnen en dwong Maignan met een goed schot tot een uiterste redding. Ook in de tweede helft wist de vleugelaanvaller enkele keren voor gevaar te zorgen door Koundé op te zoeken.

