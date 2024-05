Rappende Wesley Sneijder brengt nummer uit voor EK 2024

Wesley Sneijder heeft vrijdag een nummer voor het EK 2024 in Duitsland uitgebracht. Samen met zanger Wesly Bronkhorst heeft hij het lied Ik ben net als jij (Ich bin wie du) gemaakt, en de recordinternational van het Nederlands elftal is daar rappend op te horen.

Het nummer is geschreven op de melodie van Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. De Duitse zangeres Marianne Rosenberg bracht dat nummer in 1975 uit, en nu, 49 jaar later, hebben Sneijder en Bronkhorst daar hun eigen versie van gemaakt.

Op het grootste deel van het nummer is Bronkhorst zingend te horen, maar veertig seconden voor het einde is het de beurt aan Sneijder om ook een bijdrage te leven.

“Schreeuwen als een malle met een brok in je keel, met z’n allen uit je dak voor de oranje leeuw. Ich bin wie du, we zullen alles verslaan, en laat de buurt ook in hun hempie staan”, rapt Sneijder.

Op Instagram maakt Sneijder samen met Bronkhorst promotie voor het EK-nummer. “Onze nieuwe EK-plaat, dames en heren. Wat denk je? Wes en Wes. Ga nu luisteren, streamen. Ik ben net als jij”, aldus de twee in een video.

“Jaaa onze EK klapper is uit! We zijn er vroeg bij dit jaar. Dus hup luisteren en streamen, dan kan je alvast de tekst oefenen”, schrijft het tweetal daar nog bij.

Vorig jaar bracht Sneijder, samen met Wilfred Genee en Andy van der Meijde onder de naam De Offsiders, al een ander lied uit. Dat nummer heette Een Aperolletje.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties