Rapid Wien meldt heftig nieuws: spits loopt zware verwondingen op na mishandeling

De Oostenrijkse club Rapid Wien komt met heftig nieuws naar buiten. Spits Guido Burgstaller is mishandeld in het centrum van Wenen en daarbij zwaargewond geraakt. Burgstaller zou onder meer een schedelbasisfactuur hebben opgelopen.

“Een zeer verdrietig bericht bereikte ons vlak voor de laatste thuiswedstrijd van het jaar”, schrijft Rapid Wien. “Guido Burgstaller werd dit weekend in aanwezigheid van getuigen het slachtoffer van een fysieke aanval en liep daarbij ernstig hoofdletsel op.”

“Burgstaller werd onmiddellijk onderzocht en uitvoerig behandeld in een ziekenhuis in Wenen. Helaas zal hij daar de komende dagen moeten doorbrengen en is hij maanden uitgeschakeld”, zo meldt de club.

Rapid Wien wenst de spits een goed herstel toe en geeft aan dat van de dader nog elk spoor ontbreekt. De Oostenrijkers vertrouwen erop dat de authoriteiten de dader snel zullen vinden.

Burgstaller liet eerder dit seizoen weten dat hij zijn schoenen na dit seizoen aan de wilgen hangt. Mogelijk komt er dus een vervroegd einde aan zijn carrière.

Burgstaller kwam in actie voor FC Kärnten, Wiener Neustadt, Rapid Wien, Cardiff City, 1. FC Nürnberg , Schalke 04, FC Sankt Pauli en opnieuw Rapid Wien. De Oostenrijker speelde daarnaast 26 interlands.