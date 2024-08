Raphinha grijpt met hattrick en twee assists hoofdrol bij monsterzege Barcelona

FC Barcelona heeft zaterdagmiddag niets heel gelaten van Real Valladolid. De ploeg van trainer Hansi Flick won dankzij een hattrick van Raphinha en treffers van Robert Lewandowski, Jules Koundé, Dani Olmo en Ferran Torres met 7-0 en is na vier speelrondes nog altijd foutloos in LaLiga.

Bij Barcelona kreeg Dani Olmo zijn eerste basisplaats. De Spanjaard, die midweeks goud waard was met een treffer bij Rayo Vallecano (1-2), vormde het middenveld met Pedri en Marc Casado. Lewandowski werd in de voorhoede geflankeerd door Lamine Yamal (rechts) en Raphinha (links).

De eerste treffer van Barça viel in de twintigste minuut. Pau Cubarsí liet zien over een uitstekende dieptepass te beschikken en daar wist Raphinha wel raad mee. De vleugelspeler nam de bal met zijn borst mee, controleerde met rechts en rondde met buitenkant links af: 1-0.

Ook de 2-0 werd mede mogelijk gemaakt door een heerlijke assist. Ditmaal was het Yamal die de schijnwerpers op zich gericht kreeg, met zijn pass op Lewandowski. De Pool rondde koelbloedig af en tekende zo voor zijn vierde treffer dit seizoen in LaLiga.

Ook de 3-0 viel nog voor rust, toen Koundé rond de penaltystip binnentikte na een klutssituatie. De Fransman rondde af door in de bovenhoek te schieten. Treffer nummer vier was vergelijkbaar. Valladolid kreeg de bal niet weg en Raphinha schoot bij de tweede paal binnen.

Twintig minuten voor tijd viel de vijfde Catalaanse treffer. Yamal speelde de nodige middenvelders zoek met zijn korte bewegingen en had als kers op de taart een heerlijke steekpass in huis op Raphinha. De Braziliaan dook op voor het doel en passeerde Hein voor de derde maal, dit keer door de Est door zijn benen te spelen: 5-0.

Daarmee was het nog niet gedaan voor Barcelona en Raphinha. De voormalig sterspeler van Leeds United leverde ditmaal de assist op Olmo. De nieuweling stuurde enkele Valladolid-verdedigers het bos in en schoot na een kapweging in de verre hoek: 6-0.

Torres speelde het slotakkoord en greep Raphinha de hoofdrol. Ditmaal werd zijn scherpe voorzet bij de eerste paal binnengelopen door Torres: 7-0. Barcelona is na vier speelronden nog altijd foutloos en gaat fier aan kop in Spanje met twaalf punten en een doelsaldo van +10.